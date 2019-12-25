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    Новини

    В США застрелили кубинського боксера

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    Йєндрис Родрігес Вальдес (справа) - В США застрелили кубинського боксера
    Йєндрис Родрігес Вальдес (справа)
    celebritax.com

    Загинув 30-річний боксер надважкої вагової категорії

    У США поблизу Маямі застрелили 30-річного кубинського боксера Йєндриса Родрігеса Вальдеса (2-7-1, 2 КО).

    Трагічний інцидент стався на фермі. Вальдес вступив у суперечку з одним із співробітників ферми, на якій підробляв. У підсумку конфлікту опонент застрелив Вальдеса, інформує BoxingScene.

    Наразі поліція розслідує причини та обставини конфлікту.

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    Вальдес виступав у надважкій ваговій категорії. Останній бій провів за два дні до смерті на вечері боксу в Маямі.

     

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