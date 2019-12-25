В США застрелили кубинського боксера



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Йєндрис Родрігес Вальдес (справа) celebritax.com

Загинув 30-річний боксер надважкої вагової категорії

У США поблизу Маямі застрелили 30-річного кубинського боксера Йєндриса Родрігеса Вальдеса (2-7-1, 2 КО).

Трагічний інцидент стався на фермі. Вальдес вступив у суперечку з одним із співробітників ферми, на якій підробляв. У підсумку конфлікту опонент застрелив Вальдеса, інформує BoxingScene.

Наразі поліція розслідує причини та обставини конфлікту.

Вальдес виступав у надважкій ваговій категорії. Останній бій провів за два дні до смерті на вечері боксу в Маямі.