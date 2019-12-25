В США застрелили кубинського боксера
Йєндрис Родрігес Вальдес (справа)
celebritax.com
Загинув 30-річний боксер надважкої вагової категорії
У США поблизу Маямі застрелили 30-річного кубинського боксера Йєндриса Родрігеса Вальдеса (2-7-1, 2 КО).
Трагічний інцидент стався на фермі. Вальдес вступив у суперечку з одним із співробітників ферми, на якій підробляв. У підсумку конфлікту опонент застрелив Вальдеса, інформує BoxingScene.
Наразі поліція розслідує причини та обставини конфлікту.
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Вальдес виступав у надважкій ваговій категорії. Останній бій провів за два дні до смерті на вечері боксу в Маямі.