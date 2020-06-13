Американська кіноакадемія визначила кількість фільмів, які з 2021 року боротимуться за «Оскар»



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У 2019 році на нагороду претендували вісім фільмів, у 2018 і 2020 — по дев’ять

З 2021 року у найпрестижнішій категорії «Найкращий фільм» за «Оскар» будуть боротися рівно десять картин, а не від п’яти до десяти, як зараз

Американська кіноакадемія заявила, що з 2021 року у найпрестижнішій категорії «Найкращий фільм» за «Оскар» будуть боротися рівно десять картин, а не від п’яти до десяти, як зараз.

Зазначається, що раніше кількість фільмів була різною, але з 2009 року брати участь могли не більше 10 стрічок — можна було менше.

Так, у 2019 році на нагороду претендували вісім фільмів, у 2018 і 2020 — по дев’ять.

«Починаючи з 94-ї церемонії, що пройде у 2022 році, у категорії «Найкращий фільм» будуть представлені десять номінантів, на відміну від інших років», — повідомили в кіноакадемії.

Також тепер членам кіноакадемії демонструватимуть претендентів на нагороду в категорії «Найкращий фільм» упродовж всього року онлайн. Так кіноакадемія хоче «зрівняти шанси та забезпечити можливість перегляду всіх відповідних фільмів».

У кіноакадемії наголосили, що ця зміна в правилах не торкнеться порядку висування претендентів на кінопремію за поточний рік.

Академія має намір продовжити реалізацію своєї ініціативи 2020 року, покликаної сприяти «неупередженості та відкритості» спільноти кінематографістів.

Як повідомлялося, 93-а церемонія вручення нагороди пройде в лютому 2021 року. Трансляцію вестиме телекомпанія ABC.

Нагадаємо, у зв’язку з пандемією коронавірусу, до відбору для участі в конкурсі Американської академії кінематографічних мистецтв і наук у 2021 році допустять фільми, які показували онлайн.

Цьогоріч переможцем кінопремії «Оскар» у найпрестижнішій категорії «Найкращий фільм»вперше в історії стали іншомовні «Паразити».

Президент США Дональд Трамп розкритикував вручення головного призу церемонії «Оскар» фільму південнокорейського режисера Пон Чжун Хо «Паразити».Президент США також назвав рішення кіноакадемії «жахливим кроком» і запропонував повернути в прокат фільм «Віднесені вітром».