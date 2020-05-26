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    Щорічний міжнародний фестиваль «Чілдрен Кінофест» відбудеться онлайн

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    Щорічний міжнародний фестиваль «Чілдрен Кінофест» відбудеться онлайн

    VІІ Фестиваль мистецтва кіно для дітей та підлітків Чілдрен Кінофест цього року відбудеться онлайн

    Фестиваль Чілдрен Кінофест проходитиме з 29 травня по 7 червня на офіційному сайті https://cutt.ly/iyPAAug . Як і завжди, фільми програми можна буде подивитись безкоштовно. Покази конкурсної програми триватимуть протягом семи днів, переглянути їх можна буде у будь-який зручний час. Фільм-ретроспектива та роботи фіналістів конкурсу дитячих короткометражних фільмів, які входять до складу позаконкурсної програми, будуть доступні для перегляду як спецподії за розкладом – протягом одного дня.

    «Карантинні обмеження не дають змоги провести фестиваль так, як ми звикли – у понад 20 містах України, з повними залами на тисячі та сотні маленьких глядачів. Але це не тільки виклики, а й неймовірні можливості – Совеня Чарлі та Чілдрен Кінофест цього року можуть завітати у кожен український дім», – коментують перенесення фестивалю в онлайн-форматі організатори.

    До конкурсної програми фестивалю увійдуть фільми для аудиторії віком від 4 років, відібрані командою Чілдрен Кінофесту на найбільших європейських кінооглядах для дітей та підлітків. Поза конкурсом юні глядачі продовжать знайомитися з історією кінематографа: у попередні роки ця секція представила ретроспективи першовідкривачів зі світу кіно – Чарлі Чапліна, Бастера Кітона, Лотти Райнігер, Жоржа Мельєса та братів Люм’єр.

    Фільм, який стане переможцем цьогорічного Чілдрен Кінофесту, як і завжди, обере аудиторія. Після перегляду стрічок конкурсної програми глядачам буде запропоновано проголосувати за фільм.

    У рамках фестивалю вже вчетверте відбудеться Конкурс дитячих фільмів. За традицією, переможців визначить журі, у складі якого будуть українські кінематографісти – продюсерка та директорка Одеського міжнародного кінофестивалю Юлія Сінькевич, зірка серіалу «Перші ластівки» актор Максим Самчик і аніматор Олег Маламуж, автор стрічки-переможця 6-го Чілдрен Кінофесту «Викрадена принцеса». Глядачам показу дитячих короткометражних фільмів також запропонують проголосувати онлайн та обрати переможця в номінації «Приз глядацьких симпатій». Автори найкращого фільму у цій категорії отримають 10 000 гривень.

    Почесним послом фестивалю у 2020 році став музикант, продюсер, автор пісень і фронтмен гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк.
    З програмою фестивалю можна ознайомитися на сайті

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