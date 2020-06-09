У Держкіно розповіли скільки фільмів Україна знімає спільно з країнами Євросоюзу



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Україна знімає фільми спільно з Італією, Францією, Нідерландами, Польщею та іншими європейськими країнами

На початок червня Україна спільно з кіностудіями ЄС знімає 14 фільмів

Україна станом на 3 червня 2020 року знімає 14 кінофільмів, спільно з кіностудіями з Італії, Франції, Нідерландів, Польщі та інших європейських країн. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у Державному агентстві України з питань кіно.

Зазначається, що це такі фільми, як «Незвичайні грецькі похорони у Карпатах» (Україна-Італія), «Бабин Яр» (Україна-Франція, Литва), «Світлячок» (Україна-Угорщина, Німеччина), «Хоробрі зайці» (Україна-Іспанія), «Anne de Kiev» (Україна-Франція), «Рома» (Україна-Нідерланди), «Легенди Чарівнолісся» (Україна-Польща) та інші.

До відома, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко прокоментував спільне виробництво серіалів з Росією.

Як повідомлялося, міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко може зняти заборону на показ низки російських фільмів.

Раніше Ткаченко заявляв, що заборона на в’їзд до України іноземному актору не може слугувати підставою для заборони стрічки за його участю.

Нагадаємо, у червні 2015 року в Україні було запроваджено заборону на показ в кінотеатрах і трансляцію в телеефірі фільмів та серіалів російського виробництва.

Станом на 2018 рік українське Держкіно заборонило трансляцію 780 російських фільмів і серіалів.