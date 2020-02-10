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    «Оскар-2020»: оголошено найкращий фільм, актора, актрису та режисера

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    <p>Хоакін Фелікс отримав &laquo;Оскар&raquo; за головну роль у фільмі &laquo;Джокер&raquo;</p> - «Оскар-2020»: оголошено найкращий фільм, актора, актрису та режисера

    Хоакін Фелікс отримав «Оскар» за головну роль у фільмі «Джокер»

    «Оскар» за найкращий фільм сенсаційно отримала стрічка «Паразити»

    У понеділок вранці у Лос-Анджелесі завершилася 92-а церемонія вручення премії «Оскар». 

    Найкращим фільмом Американська кіноакадемія сенсаційно назвала стрічку «Паразити».

    Південнокорейській картині вдалося обійти фільми «Джокер», «Одного разу в Голлівуді» та «1917», які вважалися фаворитами у цій категорії.

    Також Пон Чжун Хо («Паразити») став найкращим режисером.

    Також «Оскар» за найкращу чоловічу роль отримав Хоакін Фелікс, який зіграв головну роль у фільмі «Джокер».

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    «Ми ставимося до світу егоцентрично. Ми штучно запліднюємо корів, щоб потім красти їх дітей. Ми забираємо молоко, призначене для телят, і доливаємо в каву. Ми повинні стати кращими. Допомагати один одному зростати - це найкраща риса людства», - заявив після отримання заповітної статуетки Хоакін Фелікс.

    Премію «Оскар» за найкращу жіночу роль отримала Рене Зеллвегер, виконавиця головної ролі у фільмі «Джуді».

    Нагадаємо, Бред Пітт отримав «Оскар» як кращий актор другого плану за роль у фільмі «Одного разу в Голлівуді».

    Раніше букмекери назвали потенційних переможців «Оскара-2020».

    Зазначимо, що американська кіноакадемія представила усіх номінантів на головну кінопремію року 13 січня.

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