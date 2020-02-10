«Оскар-2020»: оголошено найкращий фільм, актора, актрису та режисера
Хоакін Фелікс отримав «Оскар» за головну роль у фільмі «Джокер»
«Оскар» за найкращий фільм сенсаційно отримала стрічка «Паразити»
У понеділок вранці у Лос-Анджелесі завершилася 92-а церемонія вручення премії «Оскар».
Найкращим фільмом Американська кіноакадемія сенсаційно назвала стрічку «Паразити».
History has been made. #Parasite has just become the first non-English-language best picture #Oscars winner. Watch the cast and crew receive a standing ovation https://t.co/skqfMYrBWU pic.twitter.com/KyLLjzVPQ1— The Hollywood Reporter (@THR) February 10, 2020
Південнокорейській картині вдалося обійти фільми «Джокер», «Одного разу в Голлівуді» та «1917», які вважалися фаворитами у цій категорії.
#Parasite is the first non-English film to win Best Picture! SUBTITLES AREN'T HARD! #Oscars pic.twitter.com/rQ5tdGLoa2— InStyle (@InStyle) February 10, 2020
#Parasite wins Best Picture at the 2020 #Oscars in surprise triumph https://t.co/RRcjS2q6Gz pic.twitter.com/KJTMA9rKjV— MirrorMovies (@MirrorMovies) February 10, 2020
Також Пон Чжун Хо («Паразити») став найкращим режисером.
It’s official! #Oscars pic.twitter.com/yToYNDV9aL— The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020
Також «Оскар» за найкращу чоловічу роль отримав Хоакін Фелікс, який зіграв головну роль у фільмі «Джокер».
Joaquin Phoenix wins the Oscar for "Best Lead Actor" for his performance in "Joker" #Oscars https://t.co/XIj4VJyf4d pic.twitter.com/hfaiCTl0dM— The Daily Beast (@thedailybeast) February 10, 2020
«Ми ставимося до світу егоцентрично. Ми штучно запліднюємо корів, щоб потім красти їх дітей. Ми забираємо молоко, призначене для телят, і доливаємо в каву. Ми повинні стати кращими. Допомагати один одному зростати - це найкраща риса людства», - заявив після отримання заповітної статуетки Хоакін Фелікс.
Joaquin Phoenix accepts the Actor In A Leading Role award for 'Joker' onstage during the #Oscars pic.twitter.com/S18rRf5mjG— Best of Joaquin Phoenix (@BestOfJPhoenix) February 10, 2020
Премію «Оскар» за найкращу жіночу роль отримала Рене Зеллвегер, виконавиця головної ролі у фільмі «Джуді».
#Oscars สาขาดารานำหญิงไม่พลิกโผเช่นกัน ตกเป็นของ #ReneeZellweger จากหนัง #Judy ถือเป็นออสการ์ตัวที่สองของเธอคนนี้— True Inside HD (@true_insidenews) February 10, 2020
ชมสดช่องทรู 115, 222, 238 และแอป TrueID รวมทั้งติดตามทาง FB และ Twitter #TrueInsideHD#Oscars2020 #JudyTheFilm #JudyGarland #Oscar pic.twitter.com/2ffPF20qSx
Нагадаємо, Бред Пітт отримав «Оскар» як кращий актор другого плану за роль у фільмі «Одного разу в Голлівуді».
Раніше букмекери назвали потенційних переможців «Оскара-2020».
Зазначимо, що американська кіноакадемія представила усіх номінантів на головну кінопремію року 13 січня.