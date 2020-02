«Оскар-2020»: оголошено найкращий фільм, актора, актрису та режисера



Хоакін Фелікс отримав «Оскар» за головну роль у фільмі «Джокер»

«Оскар» за найкращий фільм сенсаційно отримала стрічка «Паразити»

У понеділок вранці у Лос-Анджелесі завершилася 92-а церемонія вручення премії «Оскар».

Найкращим фільмом Американська кіноакадемія сенсаційно назвала стрічку «Паразити».

History has been made. #Parasite has just become the first non-English-language best picture #Oscars winner. Watch the cast and crew receive a standing ovation https://t.co/skqfMYrBWU pic.twitter.com/KyLLjzVPQ1 — The Hollywood Reporter (@THR) February 10, 2020

Південнокорейській картині вдалося обійти фільми «Джокер», «Одного разу в Голлівуді» та «1917», які вважалися фаворитами у цій категорії.

Також Пон Чжун Хо («Паразити») став найкращим режисером.

Також «Оскар» за найкращу чоловічу роль отримав Хоакін Фелікс, який зіграв головну роль у фільмі «Джокер».

Joaquin Phoenix wins the Oscar for "Best Lead Actor" for his performance in "Joker" #Oscars https://t.co/XIj4VJyf4d pic.twitter.com/hfaiCTl0dM — The Daily Beast (@thedailybeast) February 10, 2020

«Ми ставимося до світу егоцентрично. Ми штучно запліднюємо корів, щоб потім красти їх дітей. Ми забираємо молоко, призначене для телят, і доливаємо в каву. Ми повинні стати кращими. Допомагати один одному зростати - це найкраща риса людства», - заявив після отримання заповітної статуетки Хоакін Фелікс.

Joaquin Phoenix accepts the Actor In A Leading Role award for 'Joker' onstage during the #Oscars pic.twitter.com/S18rRf5mjG — Best of Joaquin Phoenix (@BestOfJPhoenix) February 10, 2020

Премію «Оскар» за найкращу жіночу роль отримала Рене Зеллвегер, виконавиця головної ролі у фільмі «Джуді».

Нагадаємо, Бред Пітт отримав «Оскар» як кращий актор другого плану за роль у фільмі «Одного разу в Голлівуді».

Раніше букмекери назвали потенційних переможців «Оскара-2020».



Зазначимо, що американська кіноакадемія представила усіх номінантів на головну кінопремію року 13 січня.