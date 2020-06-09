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    Політика

    Ткаченко може зняти заборону на показ низки російських фільмів

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    Ткаченко поставив під сумнів доцільність заборони низки російських фільмів в Україні - Ткаченко може зняти заборону на показ низки російських фільмів
    Ткаченко поставив під сумнів доцільність заборони низки російських фільмів в Україні

    На думку глави Мінкульту, заборона певним акторам на в'їзд до України не може слугувати підставою для заборони фільмів з їхньою участю

    Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко поставив під сумнів доцільність запровадженої в Україні заборони на показ низки російських фільмів.

    Про це він заявив в ефірі телеканалу «UA: Перший».

    «По-перше я вважаю, що і санкції були запроваджені необгрунтовано. По-друге, давайте розрізняти. Є заборона в'їзду. Яким чином заборона в'їзду може стосуватися аудіовізуального продукту. …На мій погляд, одна справа, коли є порушена кримінальна справа проти когось, наприклад Охлобистіна, Пореченкова, тоді це має стосуватися так званих чорних списків. Інша справа, коли автоматом всі ці люди заносяться в чорні списки, і сотні годин аудіовізуального продукту, в тому числі фільм Романа Балаяна, кладуться на полицю», - сказав Ткаченко.

    Він наголосив, що заборона певним акторам на в'їзд до України не може одночасно слугувати підставою для заборони фільмів з їхньою участю.

    Разом з тим, Ткаченко виключає можливість виділення бюджетних коштів на спільне з Росією виробництво серіалів.

    Нагадаємо, у червні 2015 року в Україні було запроваджено заборону на показ в кінотеатрах і трансляцію в телеефірі фільмів та серіалів російського виробництва.

    Станом на 2018 рік українське Держкіно заборонило трансляцію 780 російських фільмів і серіалів.

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