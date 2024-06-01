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Американський пропагандист Карлсон заявив, що Україна перестане існувати через 50 років

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Американський пропагандист Карлсон заявив, що Україна перестане існувати через 50 років
Карлсон заявив, що на території України за кілька десятків років житимуть «мігранти з третього світу»
фото з відкритих джерел

Свій «прогноз» Такер видав під час бесіди із сином 45-го президента США Дональдом Трампом-молодшим

Американський пропагандист та колишній ведучий Fox News Такер Карлсон зробив чергову заяву у дусі кремлівської пропаганди. Так, він спрогнозував, що Україна нібито «перестане існувати через 50 років», а також

Свій «прогноз» Такер видав під час бесіди із сином 45-го президента США Дональдом Трампом-молодшим. Так він відповів на фразу Трампа про те, що він не знає, який вигляд має перемога в Україні.

Карлсон, зокрема заявив, що на території України за кілька десятків років житимуть «мігранти з третього світу».

«Вони заповнять Україну мігрантами з третього світу, і Україна перестане існувати через 50 років», – сказав Карлсон.

Також журналіст заявив, що США «розпродають» українські території «іноземним інвесторам» і що жодна держава «не зрадила Україну так, як це зробили США».

Нагадаємо, відомий американський пропагандист Такер Карлсон, який відвідав Москву для інтерв'ю з диктатором Володимиром Путіним почав вести своє шоу на російському телебаченні. Шоу Tucker показують в ефірі телеканалу «Росія 24».

Шоу американського пропагандиста є спільним проектом YouTube-каналу «Карлсон ТБ» та «Росії 24». Перший випуск присвячений кліщам та хворобі Лайма – Карлсон протягом ефіру спілкується з експертом щодо проблеми поширення захворювання.

До слова, американський ведучий Fox News Такер Карлсон, який часто критикував Зеленського, більше не працюватиме на каналі. Повідомляється, що нових випусків вечірнього шоу з Карлсоном не буде – останній вийшов 21 квітня. Своє власне шоу Такер Карлсон вів на Fox News з 2016 року, а загалом на телеканалі він працював з 2009 року.

Нещодавно президент Росії Володимир Путін дав інтерв'ю американському пропагандисту Такеру Карлсону. Розмова тривалістю у понад дві години виявилася повтором вже багаторазово озвучених тез російського диктатора, які він тепер поширив на американську аудиторію. «Главком» зібрав у добірку головні заяви президента країни-агресорки.

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Теги: мігранти держава Україна журналіст пропагандист перемога росія історія путін українці президент YouTube

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