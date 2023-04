Карлсон, у якого зірвало дах. Історія телеведучого, звільненого з Fox News

Телеканал «республіканців» несподівано звільнив найпопулярнішого ведучого. Чому це важливо для України?

Наприкінці минулого тижня телеведучий Fox News Такер Карлсон під час чергового ефіру у своїй програмі Tucker Carlson Tonight попрощався з глядачами до зустрічі у понеділок. Але вже у понеділок, 25 квітня, телеканал оголосив про припинення співпраці з ним і подякував за роботу. Fox News є частиною імперії медіамагната Руперта Мердока, який не приховує своїх симпатій до республіканців. Тому звільнення топового ведучого за один рік до старту президентських виборів, на перший погляд, щонайменше дивне рішення. Офіційно причини настільки стрімкого розриву відносин із популярним ведучим телеканал поки не пояснив, але як виявляється, підстави для цього таки були. Оглядачі називають дві ключові.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Главкома» зібрав версії звільнення американської телезірки і пояснює, чому це важливо для України.

Хто такий Такер Карлсон

Карлсону 53 роки. З 2016 року і до кінця минулого тижня він працював ведучим Tucker Carlson Tonight на телеканалі Fox News. Окрім того, він засновник і колишній керівник новинного сайту The Daily Caller.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Карлсон Такер народився у Сан-Франциско, штат Каліфорнія. Його мати – Ліза Макнір (походить із Ломбардії), а тато – Ричард Карлсон – скандальний журналіст («гонзо»-журналіст), який очолював радіокомпанію «Голос Америки», був президентом Корпорації суспільного мовлення, а також працював послом США на Сейшелах. Важливо зазначити, що батьки Такера розійшлися у 1976 р., опіку над ним взяв батько. Можливо, саме це вплинуло на вибір професії майбутьної зірки ТБ.

Карлсон Такер має англійське, німецьке, швейцарсько-італійське походження Фото: скріншот з відео ABC

У 1991 р. закінчив Такер Триніті-коледж у Хартфорді, штат Коннектикут. Отримав ступінь бакалавра історії. Також він намагався влаштуватися до Центрального бюро розслідувань, однак його заявку відкинули. Після цього продовжив кар’єру у журналістиці.

У 2021 р. увійшов до рейтингу 100 найбільш впливових людей року за версію популярного американського щотижневого журналу Time.

Дві причини звільнення

Перша причина – декілька позовів на майже $800 млн. Канадська компанія з виробництва програмного забезпечення для електронного голосування Dominion Voting Systems Corporation (DVSC) подала позов проти телекомпанії за брехливі твердження в ефірі Fox News у тому числі в програмі Такера про те, що результати останніх президентських виборів нібито були сфальсифіковані за допомогою обладнання вищезгаданою компанії. Вже через тиждень Fox News і DVSC підписали мирову після того, як телекомпанія сплатила близько $800 млн за відкликання позову. Під час досудового розслідування медіа оприлюднили внутрішнє листування Такера з колегами по Fox News, у яких він ображав деяких з них, а також критикував телеканал, з яким співпрацює за те, що він першим оголосив про перемогу Джо Байдена у штаті Аризона під час президентських виборів у 2020 році.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Але це ще не все. Як пише The Los Angeles Times, місяць тому колишня продюсерка шоу Tucker Carlson Tonight Еббі Гроссберг подала позов з обвинуваченнями телеканалу. Мовляв, юристи Fox News залякували її задля того, аби вона давала оманливі свідчення у справі за позовом Dominion Voting Systems. Окрім того, у своєму позові Гроссберг заявила, що нібито у Fox News панують культура сексизму та мізогінії (ненависть до жінок). Газета каже, що Руперт Мердок був стурбований діями Карсона, саме вони стали приводом для розірвання відносин. Як пишуть The Washington Post і The New York Times, син Мердока Лахлан Мердок, який є генеральним директором корпорації Fox, і генеральний директор Fox News Сюзанна Скотт урешті прийняли остаточне рішення.

Друга причина – можливий похід у політику фігуранта історії. Аудиторія Карлсона – це близько трьох мільйонів телеглядачів, як підрахували американські дослідники медіа. Причому це «залізобетонна» аудиторія, тобто люди, які регулярно дивилися його шоу.

Впливова Politico навіть вийшла із заголовком «Ключі до гіпотетичної кампанії Tucker Carlson 2024» з натяком на прийдешні президентські вибори у США і участі у них популярного телеведучого. Щоправда, на початку свого тексту видання зізнається, що майже ніхто не думає, що Карлсон балотується у президенти. Видання опитало відомих американських експертів на предмет ймовірності балотування Карлсона на посаду глави держави. «Я думаю, що він був би хорошим доповненням до гонки (президентської)», – каже відомий підприємець – «республіканець» Вівек Рамасвамі в розмові з Politico за кілька годин до того, як він планував приєднатися до шоу Карлсона як гість. Цікаво, що саме на шоу Карлсона 21 лютого 2023 року Рамасвамі заявив, що братиме участь у президентських виборах 2024 року. «У нього було три з половиною мільйони глядачів... Очевидно, що його шоу було більшим культурним явищем, ніж просто шоу. Він добре відомий 20 мільйонам людей, але всі вони є політичними спостерігачами. Я думаю, що все можливо. І ми живемо в найдурнішій шкалі часу…», – ділиться думками Дейв Кочель, ветеран стратегії республіканців штату Айова.

«…Я думаю, якщо Fox дійсно перевертає сторінку на Такері Карлсоні і не збирається давати йому ефірний час для просування своєї кампанії, це буде справжнім викликом для нього. Схоже, що він точно не вирішив, що більше не хоче бути ведучим у кабельних новинах… Якщо він збирається балотуватися, моя порада – не чекати занадто довго. Президентська кампанія вже почалася», – каже Алекс Конант, республіканський стратег і колишній радник президентської кампанії Марко Рубіо у 2016 році і Тіма Поленті 2012 року.

Що Карлсон казав про Україну

Карлсон відверто антиукраїнський персонаж. Такий висновок можна зробити з його численних заяв про війну Росії проти України, які цілком відповідають російській пропаганді. Характерно, що одразу після розірвання співробітництва з Fox News Такеру запропонували уже іншу роботу. Скандальний російський ведучий Володимир Соловйов запросив американця переїхати і працювати у Росію.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У Трампа з’явиться потужний конкурент? Фото: скріншот з YouTube

Карлсон регулярно критикує допомогу США на адресу України. Мовляв, адміністрація Байдена приділяє занадто багато уваги Україні, хоча в середині США чимало проблем. Характерно те, що Україну і війну у нашій країні він вплітає у внутрішньоамериканський порядок денний. Як відомо, президент Байден не раз заявляв, що США допомагатимуть Україні стільки, скільки буде потрібно. Манера Карлсона відрізняється саркастичним ставленням до того, про що він розповідає. Наприклад, він вважає, що Америка надаватиме підтримку Україні у війні доти, «доки не буде знищено всю Україну, а мільйони українців не стануть біженцями». Це цілком лягає у канву російської пропаганди, яка вустами, перш за все, Путіна і Лаврова заявляє, що це Захід воює з Росією «до останнього українця». Карлсон також вважає, що в Україні США воює з Росією.

Ще до війни Карлсон намагався пояснити своїй аудиторії, що США занадто багато уваги приділяють критиці Росії і Путіна і пояснюється ця увага не інтересами США, а інтересами особисто Джо Байдена, син якого Гантер входив до акціонерів компанії Burisma в Україні. Байден, виявляється «втягнув нас (американців) в абсолютно беззмістовну війну проти ядерної сили (Росії) на боці корумпованого закордонного уряду, який свого часу корумпував його (президента Байдена) наркозалежного сина», – заявив Карлсон 6 травня 2022 року.

У 2022 році українське видання «Детектор-медіа» проаналізувало заяви Карлсона на предмет фейків. Серед них – висловлювання на улюблені теми російської влади і пропагандистів Кремля – нацистів в Україні і НАТО. «Карлсон розповідав, що «Росія боролася з нацизмом і, як жодна інша країна, доклалася над перемоги над ним, тоді як Україна співпрацювала з нацистами». Здається, декому не завадило б повчити історію», – пише «Детектор-медіа». Українські журналісти нагадали, що Карлсон, використовуючи майданчик Fox News, висловлювався на захист пропагандистського Russia Today (RT) мовлення якого припинили у США. «Він звинуватив американські медійні компанії у співпраці з розвідниками задля блокування проросійських новин. Мовляв, американцям не дають дізнатися альтернативні думки», – пише «ДМ».

«Путін вторгся в Україну, тому що не хотів, щоб Україна вступала до НАТО. Звичайно, у Путіна були й інші мотиви. У людей завжди є кілька мотивів, але це головна причина вторгнення Росії. Росіяни не хочуть, щоб американські ракети стояли на їхньому кордоні. Вони не хочуть мати по сусідству ворожий уряд», – так виправдовував Карлсон дії Путіна.

Цю думку просувають і гості Карлсона. В його ефір включався американський журналіст Ґленн Ґрінвальд, який стверджував, що причина війни – розширення НАТО й радив Україні відмовитися від євроатлантичних перспектив. Ще один гість – британський політик, лобіст виходу Великої Британії з Євросоюзу Найджел Фарадж, який вважає, що Захід спровокував Путіна замість будувати з ним».

У жовтні 2022 року телеведучий заявив, що це президент Володимир Зеленський схиляє світ до «ядерного протистояння з Росією». Він також називав Зеленського «авторитарним президентом», який «не тільки забороняє політичні партії, утискає свободу слова, але і на американські гроші атакує українські церкви, закриває монастирі (ефірі у грудні 2022 р.). «Минулого тижня Зеленський оголосив про заборону цілого релігійного руху, відібравши у нього майно», – сказав Карлсон. Але з того часу ніякий релігійний рух не було заборонено, майно, яке забирає держава у Церкви Московського патріархату, належить державі. Звичайно, нічого цього у своїй програмі Карлсон не повідомив, займаючись відвертою маніпуляцією на величезну аудиторію. У лютому 2023 року Карлсон застеріг від постачань F-16 Україні. «Оснащення бійців української армії F-16 означатиме пряме залучення Америки до конфлікту проти озброєної ядерною зброєю Росії… Це божевілля, справжнє божевілля», – заявляв Карсон.

Завдяки подібним заявам Карлсона часто цитують російські федеральні пропагандистські «помийки» і передруковують російські сайти.

Попри все це The Washington Post визнає, що Карлсон «явно був найпотужнішим ведучим Fox і, ймовірно, найпотужнішим тележурналістом країни. І він використовував цю владу, щоб зневажати журналістські стандарти і діяти таким чином, щоб створити очевидні проблеми для Fox».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Михайло Глуховський, «Главком»