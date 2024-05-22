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Команда Такера Карлсона прокоментувала інформацію щодо запуску телешоу в Росії

Катерина Іванова
glavcom.ua
Команда Такера Карлсона прокоментувала інформацію щодо запуску телешоу в Росії
Раніше повідомлялося, що шоу американського пропагандиста є спільним проектом YouTube-каналу «Карлсон ТБ» та «Росії 24»
фото: Joe Raedle / Getty Images

Програми Такера Карлсона будуть на стрімінгових платформах російських пропагандистів

Команда американського телеведучого Такера Карлсона спростувала раніше поширену у ЗМІ інформацію щодо запуску в Росії свого телешоу. Про це йдеться на сторінці Tucker Carlson Network у соцмережі Х.

«Мережа Такера Карлсона не укладала жодних угод із державними ЗМІ в жодній країні», – написав глава відділу з програмування та виробництва сервісу Tucker Carlson Network.

Натомість програми Такера Карлсона просто викладають на стрімінгові платформи російських пропагандистів.

Нагадаємо, відомий американський пропагандист Такер Карлсон, який відвідав Москву для інтерв'ю з диктатором Володимиром Путіним почав вести своє шоу на російському телебаченні. Шоу Tucker показують в ефірі телеканалу «Росія 24».

Шоу американського пропагандиста є спільним проектом YouTube-каналу «Карлсон ТБ» та «Росії 24». Перший випуск присвячений кліщам та хворобі Лайма – Карлсон протягом ефіру спілкується з експертом щодо проблеми поширення захворювання.

До слова, американський ведучий Fox News Такер Карлсон, який часто критикував Зеленського, більше не працюватиме на каналі. Повідомляється, що нових випусків вечірнього шоу з Карлсоном не буде – останній вийшов 21 квітня. Своє власне шоу Такер Карлсон вів на Fox News з 2016 року, а загалом на телеканалі він працював з 2009 року.

Нещодавно президент Росії Володимир Путін дав інтерв'ю американському пропагандисту Такеру Карлсону. Розмова тривалістю у понад дві години виявилася повтором вже багаторазово озвучених тез російського диктатора, які він тепер поширив на американську аудиторію. «Главком» зібрав у добірку головні заяви президента країни-агресорки.

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Теги: росія історія путін президент YouTube пропагандист соцмережі

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