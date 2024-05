Команда Такера Карлсона прокоментувала інформацію щодо запуску телешоу в Росії

Команда американського телеведучого Такера Карлсона спростувала раніше поширену у ЗМІ інформацію щодо запуску в Росії свого телешоу. Про це йдеться на сторінці Tucker Carlson Network у соцмережі Х.

«Мережа Такера Карлсона не укладала жодних угод із державними ЗМІ в жодній країні», – написав глава відділу з програмування та виробництва сервісу Tucker Carlson Network.

The Tucker Carlson Network has not done any deals with state media in any country. Whoever is currently pretending to be the old Newsweek brand would know that if they had checked with us before printing like news companies are supposed to do. https://t.co/xbukz58F88