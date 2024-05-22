Команда Такера Карлсона прокоментувала інформацію щодо запуску телешоу в Росії

Раніше повідомлялося, що шоу американського пропагандиста є спільним проектом YouTube-каналу «Карлсон ТБ» та «Росії 24»

Програми Такера Карлсона будуть на стрімінгових платформах російських пропагандистів

Команда американського телеведучого Такера Карлсона спростувала раніше поширену у ЗМІ інформацію щодо запуску в Росії свого телешоу. Про це йдеться на сторінці Tucker Carlson Network у соцмережі Х.

«Мережа Такера Карлсона не укладала жодних угод із державними ЗМІ в жодній країні», – написав глава відділу з програмування та виробництва сервісу Tucker Carlson Network.

The Tucker Carlson Network has not done any deals with state media in any country. Whoever is currently pretending to be the old Newsweek brand would know that if they had checked with us before printing like news companies are supposed to do. https://t.co/xbukz58F88 May 21, 2024

Натомість програми Такера Карлсона просто викладають на стрімінгові платформи російських пропагандистів.

Нагадаємо, відомий американський пропагандист Такер Карлсон, який відвідав Москву для інтерв'ю з диктатором Володимиром Путіним почав вести своє шоу на російському телебаченні. Шоу Tucker показують в ефірі телеканалу «Росія 24».

Шоу американського пропагандиста є спільним проектом YouTube-каналу «Карлсон ТБ» та «Росії 24». Перший випуск присвячений кліщам та хворобі Лайма – Карлсон протягом ефіру спілкується з експертом щодо проблеми поширення захворювання.

До слова, американський ведучий Fox News Такер Карлсон, який часто критикував Зеленського, більше не працюватиме на каналі. Повідомляється, що нових випусків вечірнього шоу з Карлсоном не буде – останній вийшов 21 квітня. Своє власне шоу Такер Карлсон вів на Fox News з 2016 року, а загалом на телеканалі він працював з 2009 року.

Нещодавно президент Росії Володимир Путін дав інтерв'ю американському пропагандисту Такеру Карлсону. Розмова тривалістю у понад дві години виявилася повтором вже багаторазово озвучених тез російського диктатора, які він тепер поширив на американську аудиторію. «Главком» зібрав у добірку головні заяви президента країни-агресорки.