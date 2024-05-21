Американський пропагандист Такер Карлсон запустив шоу на російському телебаченні

Перший випуск пропагандиста на російському ТБ присвячений кліщам та хворобі Лайма

Відомий американський пропагандист Такер Карлсон, який відвідав Москву для інтерв'ю з диктатором Володимиром Путіним почав вести своє шоу на російському телебаченні. Шоу Tucker показують в ефірі телеканалу «Росія 24».

Шоу американського пропагандиста є спільним проектом YouTube-каналу «Карлсон ТБ» та «Росії 24». Перший випуск присвячений кліщам та хворобі Лайма – Карлсон протягом ефіру спілкується з експертом щодо проблеми поширення захворювання.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін дав інтерв'ю американському пропагандисту Такеру Карлсону. Розмова тривалістю у понад дві години виявилася повтором вже багаторазово озвучених тез російського диктатора, які він тепер поширив на американську аудиторію. «Главком» зібрав у добірку головні заяви президента країни-агресорки.

Як повідомлялося, колишній ведучий американського телеканалу Fox News Такер Карлсон, який неодноразово критикував чинну адміністрацію Білого дому, виступив із першим відеозверненням після звільнення з каналу. За словами телеведучого, в американських ЗМІ діє заборона на обговорення важливих тем, зокрема громадянських свобод, демографічних змін, корпоративної могутності та природних ресурсів.

Американський ведучий Fox News Такер Карлсон, який часто критикував Зеленського, більше не працюватиме на каналі. Повідомляється, що нових випусків вечірнього шоу з Карлсоном не буде – останній вийшов 21 квітня. Своє власне шоу Такер Карлсон вів на Fox News з 2016 року, а загалом на телеканалі він працював з 2009 року.