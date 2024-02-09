Інтерв'ю Карлсона з Путіним. Головні заяви російського диктатора

Карлсон став першим західним журналістом, який узяв інтерв'ю у Путіна після початку повномасштабного вторгнення РФ

Російський диктатор вкотре перекручував факти та намагався виправдати вторгнення в Україну

Президент Росії Володимир Путін дав інтерв'ю американському пропагандисту Такеру Карлсону. Розмова тривалістю у понад дві години виявилася повтором вже багаторазово озвучених тез російського диктатора, які він тепер поширив на американську аудиторію. «Главком» зібрав у добірку головні заяви президента країни-агресорки.

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«Україну створив Ленін»

Путін розпочав своє інтерв’ю з уроку історії, висуваючи неправдиві твердження про суверенітет України. Російський диктатор вкотре повторив свою версію «появи України», зокрема вказавши, що Україну «створив» Володимир Ленін. Путін також додав, що «сформувалася» Україна вже з волі Йосипа Сталіна за результатами Другої світової війни.

«Росія не починала війну»

Путін цинічно заявив, що Росія не розпочинала війну у 2022 році. За його словами, війну в 2014 році розпочала Україна, а ціль Росії – її закінчити. Причиною війни російський диктатор вважає Євромайдан, який він називає державним переворотом.

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Путін запевняє, що якби тоді зміна влади в Україні відбулася легальним, на його думку, чином, через дострокові вибори, то Україна обійшлася б без «воєнних дій і втрати Криму». Анексію Криму він пояснив необхідністю захищати «тих, хто не визнав держпереворот», заявивши, що Росія нібито була змушена взяти півострів під свій захист.

«Росія готова до переговорів»

Володимир Путін нібито хоче домогтися вирішення ситуації в Україні шляхом переговорів. За його словами, переговори досягли дуже високої стадії узгодження позицій у складному процесі в Стамбулі й були майже завершені.

«Але після того, як ми вивели наші війська з Києва, інша сторона відкинула всі ці домовленості і підкорилася вказівкам західних країн, європейських країн і США боротися з Росією до кінця», – заявив російський диктатор.

За його словами, президент України підписав указ, яким заборонив усім вести переговори з Росією, і тепер Україна нібито висуває умови, на які Росія не може погодитися.

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«Росія поки не досягла цілей СВО»

Говорячи про війну проти України, Путін сказав, що Росія поки «не досягла цілей СВО», зокрема одна з них – це денацифікація, яка передбачає «заборону усіляких неонацистських рухів».

Водночас російський диктатор уникнув питання Карлсона про те, чи задоволений він тією українською територією, яку зараз тимчасово окуповано.

«Росія і Україна рано чи пізно домовляться»

Російський диктатор вважає, що Росія і Україна рано чи пізно домовляться. Президент ворожої країни заявив, що стосунки між Україною та Росією відновляться, хоча це зараз звучить дивно. Однак, на думку Путіна, це станеться, навіть якщо і займе багато часу.

«США краще домовитися з Москвою»

За словами Путіна, він надсилав США сигнали про те, що вони мають перестати постачати зброю Україні – тоді війна завершиться через декілька тижнів.

Путіна заявив, що США мають багато своїх проблем, тому Вашингтону краще домовитися з Москвою і зрозуміти, що РФ боротиметься за свої інтереси до кінця.

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«Росія не зацікавлена у вторгненні в Польщу чи Латвію»

На запитання Карлсона, чи може Путін уявити сценарій, коли він відправить російські війська до Польщі, той відповів, що тільки у випадку, якщо Польща нападе на Росію.

«Ми не маємо інтересу ні в Польщі, ні в Латвії, ні де-небудь ще. Навіщо нам це робити? У нас просто немає інтересу... Це абсолютно виключено», – сказав Путін.

«Москва цікавилася можливістю вступу до НАТО»

За словами Путіна, Росія цікавилася можливістю вступу до НАТО і пропонувала Вашингтону разом будувати протиракетну оборону. Президенти США нібито підтримували це, однак їх адміністрації відмовлялися.

Нагадаємо, Карлсон став першим західним журналістом, який узяв інтерв'ю у Путіна після початку повномасштабної російської агресії проти України.

Про те, що Такер Карлсон візьме інтерв'ю у Путіна стало відомо 6 лютого. «Ми тут не тому, що любимо Володимира Путіна, ми тут тому, що любимо Сполучені Штати й хочемо залишатися квітучими та вільними», – сказав журналіст. За його словами, в Україні йде війна, яка змінила світ, а американці про неї знають замало.