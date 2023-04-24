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Скандальний ведучий Fox News, який називав Зеленського «маріонеткою», звільняється

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Скандальний ведучий Fox News, який називав Зеленського «маріонеткою», звільняється
Такер Карлсон був улюбленцем російських пропагандистів
фото: Fox News

Ведучий поширював фейки про завищені українські втрати, постійно критикував Україну та Зеленського зокрема

Американський ведучий Fox News Такер Карлсон, який часто критикував Зеленського, більше не працюватиме на каналі. Про це повідомляє пресслужба каналу.

«Ми дякуємо йому за його роботу як ведучого, а до цього як коментатора», – йдеться в заяві.

Повідомляється, що нових випусків вечірнього шоу з Карлсоном не буде – останній вийшов 21 квітня. Своє власне шоу Такер Карлсон вів на Fox News з 2016 року, а загалом на телеканалі він працює з 2009 року.

Зазначимо, що ведучий поширював фейки про завищені українські втрати, кликав на інтерв'ю Дональда Трампа, де той поширював свої наративи, а також постійно критикував Україну та Зеленського зокрема. Він називав його «маріонеткою» і «диктатором у спортивному костюмі».

Також Такер Карлсон був улюбленцем російських пропагандистів – його українофобні заяви постійно розбирали на цитати.

До слова, раніше румунська сенаторка Діана Шошоаке називала Зеленського Гітлером, а Україна, за її словами, повністю дискваліфікувала себе і є нащадком нацистської імперії.

Теги: США Володимир Зеленський телеведучий

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