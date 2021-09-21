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    Американський дипломат назвав країну, яка отримає найбільшу вигоду від геополітичної сварки Франції та США

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    Реакція Франції, переконаний Курт Волкер, більше стосується стратегічного партнерства, ніж просто ділової угоди<b></b> - Американський дипломат назвав країну, яка отримає найбільшу вигоду від геополітичної сварки Франції та США

    Реакція Франції, переконаний Курт Волкер, більше стосується стратегічного партнерства, ніж просто ділової угоди

    Фото з відкритих джерел

    Ексспецпредставник Держдепу з питань України Курт Волкер: Росія буде дуже рада побачити цей трансатлантичний розкол

    Заснування парнерства AUKUS «забезпечує значну противагу військовій могутності Китаю в регіоні, яка зростає», та грає на руку Росії, заявив у коментарі «Главкому» колишній спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер.

    «Створення партнерства AUKUS є швидшим і надійнішим засобом підвищення безпеки Австралії та її присутності на Сході Азії, а також посилення присутності США та Великої Британії в цьому регіоні», – сказав Волкер.

    Реакція Франції, за словами американського дипломата, більше стосується стратегічного партнерства, ніж просто ділової угоди.

    «Це може завдати шкоди співробітництву в НАТО, на Тихому океані та у боротьбі з тероризмом, особливо в Сахелі», – вважає Волкер.

    За його словами, консультації потрібно було проводити набагато раніше з Парижем і «докладати більше творчості щодо того, як залучити Францію, а не виключати її». Волкер також вважає, що Росія буде дуже рада побачити цей трансатлантичний розкол.

    «Сподіваюся, це дасть більше часу Китаю та решті світу, щоб разом дійти до кращої домовленості», – додав Курт Волкер.

    Нагадаємо, 15 вересня президент США Джо Байден, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон і прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон в ході відеоконференції оголосили про підписання так званого «пакту Aukus» – нового партнерства у галузі оборони й безпеки, створеного для протидії в Індо-Тихоокеанському регіоні Китаю. Першим наслідком підписання стала відмова Канберри від французьких підводних човнів в обмін на купівлю американських атомних субмарин.

    У відповідь Франція заявила про відкликання послів із США та Австралії для консультацій через скандал з підводними човнами.

    Читайте також: Трансатлантичний розкол. Чому Франція посварилася зі США, Автралією та Британією?
    Теги: Росія США НАТО Франція Курт Волкер
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    Американський дипломат назвав країну, яка отримає найбільшу вигоду від геополітичної сварки Франції та США