Американський дипломат назвав країну, яка отримає найбільшу вигоду від геополітичної сварки Франції та США

Реакція Франції, переконаний Курт Волкер, більше стосується стратегічного партнерства, ніж просто ділової угоди

Ексспецпредставник Держдепу з питань України Курт Волкер: Росія буде дуже рада побачити цей трансатлантичний розкол

Заснування парнерства AUKUS «забезпечує значну противагу військовій могутності Китаю в регіоні, яка зростає», та грає на руку Росії, заявив у коментарі «Главкому» колишній спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер.

«Створення партнерства AUKUS є швидшим і надійнішим засобом підвищення безпеки Австралії та її присутності на Сході Азії, а також посилення присутності США та Великої Британії в цьому регіоні», – сказав Волкер.

Реакція Франції, за словами американського дипломата, більше стосується стратегічного партнерства, ніж просто ділової угоди.

«Це може завдати шкоди співробітництву в НАТО, на Тихому океані та у боротьбі з тероризмом, особливо в Сахелі», – вважає Волкер.

За його словами, консультації потрібно було проводити набагато раніше з Парижем і «докладати більше творчості щодо того, як залучити Францію, а не виключати її». Волкер також вважає, що Росія буде дуже рада побачити цей трансатлантичний розкол.

«Сподіваюся, це дасть більше часу Китаю та решті світу, щоб разом дійти до кращої домовленості», – додав Курт Волкер.

Нагадаємо, 15 вересня президент США Джо Байден, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон і прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон в ході відеоконференції оголосили про підписання так званого «пакту Aukus» – нового партнерства у галузі оборони й безпеки, створеного для протидії в Індо-Тихоокеанському регіоні Китаю. Першим наслідком підписання стала відмова Канберри від французьких підводних човнів в обмін на купівлю американських атомних субмарин.

У відповідь Франція заявила про відкликання послів із США та Австралії для консультацій через скандал з підводними човнами.