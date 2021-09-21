Трансатлантичний розкол. Дзвінок прокинутися Україні?

Паризька істерія навколо AUKUS несподівано підкинула гольову передачу Києву

Нещодавно світ сколихнула новина про формування нового безпекового альянсу в Індо-Тихоокеанському регіоні. Під абревіатурою AUKUS об’єднати свої технологічні потенціали вирішили США, Велика Британія та Австралія. Ця подія одразу збудила кілька ключових столиць. Від Пекіну, який побачив у новому альянсі загрозу для себе, та Росії, яка ніколи не нехтує нагодою погратися на розбіжностях інших, тим більше у трансатлантичному таборі. До Парижа, який в цій історії виявився у найбільшому програші, поки що, втративши багатомільярдний контракт на побудову підводних човнів для Канберри. Здавалося б, події ці як регіонально, так і політично є далекими від Києва та заслуговують хіба що на побіжну увагу. Навпаки.

Висновки для України:

• Вашингтон вчергове демонструє світове лідерство і готовність до неконвенційних дій. Там, де Білий дім бачить можливості для просування власних інтересів, жодні «контакти з іншими» (навіть союзниками, тим більше опонентами) його не зупинять. Добре бути на місці Австралії, яка отримує і першокласні підводні човни на ядерній тязі, і першокласних союзників для просування своїх національних інтересів. А от на місці Парижа бути погано, адже там нині вимушені задовольнятися запевненнями у незламному партнерстві. Урок для України.

• Ефективний захист власних інтересів не забезпечити з позицій національного егоїзму. У нинішньому світі гіперконкуренції перемагають ті, хто вміють формувати взаємовигідні союзи. Те, що Київ теж іде цим шляхом і останнім часом запустив Люблінський трикутник, Асоційоване тріо та Квадригу, – це добре. Саме час долучити до означених формувань європейські «центри сили», без яких складно розраховувати на ефективність подальших дій і перспективу.

• Світ міжнародних відносин не стоїть на місці, постійно виникають нові теми і гарячі точки. Хай би скільки кілометрів не віддаляли AUKUS від Києва, частину увагу партнерів від подій в Україні це відволікло. Адже сучасні дипломатичні відносини визначаються також і конкуренцією за увагу.

• Паризька істерія навколо AUKUS несподівано підкинула гольову передачу Києву. Під час свого брифінгу речник французького уряду зазначив, що в історії AUKUS йдеться «про стратегічні питання, перед комерційними», «а також про «стратегічний баланс в Індо-Тихоокеанському регіоні», де мають місце і французькі інтереси. Назвати це вчасним одкровенням було б замало. Києву слід нагадати Парижу, де саме нині перебувають найкращі інтереси миру, безпеки і стабільності всієї Об’єднаної Європи - на Донбасі та в Криму. Без вирішення цих питань стратегічні інтереси у віддалених регіонах світу і далі будуть віддаленими. Як і перспективи безпекової самодостатності ЄС, саміт щодо чого планується у наступному році за головування Франції в Союзі.

• Банковій варто активніше та системніше працювати над залученням Вашингтону до мирних зусиль по Україні. Історія з AUKUS не має справити помилкове враження в Кремлі, що Донбас і Крим для США не такі вже й стратегічні питання. Це важливо у тому числі з погляду блокової дисципліни в НАТО і ЄС, адже Москва точно спробує посіяти більше розбіжностей між союзниками, тим більше на фоні ображеної національної гордості Франції.

• Не варто зневажати потенціалом і можливостями розвідки і спецслужб. А надто виставляти іх у невигідному світі, як у випадку з «вагнеровцями» в Україні. Їхня роль, професіоналізм і оперативність значно зростають в сучасному світі, особливо з т.з. прогнозування і попередження несподіваних кроків, які шкодять національним інтересам країни.

Як підсумок: помиляються ті, хто намагаються змальовувати подальші перспективи в темних тонах, адже нинішня ситуація більше про «вихід із незручного становища», аніж про «вхід». Зачекаємо на телефонну розмову президентів США і Франції, очікування від якої вже визначаються за формулою: «після перших шоку та люті» завжди приходить «час для руху далі». І це теж урок для України.

Джерело: блог Костянтина Єлісєєва

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