Американський дипломат пояснив, чому Франція втратила вигідний військовий контракт з Австралією

Ситуація з Францією є небезпечною для Заходу, переконаний Джон Гербст

Експосол США в Україні Джон Гербст: Франція має м’якший підхід до Китаю, ніж Австралія та Велика Британія

Американський дипломат, колишній посол США в Україні Джон Гербст пояснив причини розриву багатомільярдного контракту на будівництво підводних човнів між Австралією і Францією. У коментарі «Главкому» Гербст зазначив, що Франція вела амбівалентну політику у питанні протистояння загрозам з боку Китаю, на відміну від учасників нового безпекового блоку AUKUS.

«Усі три країни – мають чітке уявлення про загрозу з боку Китаю. Їхня співпраця також з Японією, Індією та Південною Кореєю – теж хороша річ. З іншого боку, Франція має більш м’який підхід до Китаю, ніж Австралія та Велика Британія», – пояснив співрозмовник «Главкому».

У той же час американський дипломат вважає, що ситуація з Францією, зокрема вихід Австралії з угоди щодо підводних човнів із французькою Naval Group, є небезпечною для Заходу.

«Надмірна реакція Франції – це погано для Заходу та для протистояння китайській загрозі. Тому Вашингтону слід звернутися до Парижа, аби вирішити розбіжності», – сказав Джон Гербст.

Нагадаємо, 15 вересня США, Велика Британія та Австралія об'єдналися у тристоронній безпековий блок AUKUS. За офіційною інформацією – для поглиблення оборонної співпраці в Індо-Тихоокеанському регіоні. У пресрелізі, опублікованому на сайті Білого дому, мовиться, що США, Британія та Австралія також мають спільні ідеали та прагнуть працювати разом «для протистояння викликам ХХІ століття».

Внаслідок створення AUKUS Австралія скасувала контракт на поставку дванадцяти підводних човнів з Франції, щоб купити їх у США.

Франція заявила про відкликання послів із США та Австралії для консультацій через скандал з підводними човнами.

У французькому МЗС вважають, що такий недружній крок з боку стратегічних союзників матиме значний вплив на визначення нової стратегічної концепції НАТО.