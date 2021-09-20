Зеленський прибув з робочим візитом до США
Глава держави виступить на загальних дебатах Генасамблеї ООН
Президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Сполучених Штатів Америки для участі у 76-й сесії Генеральної асамблеї Організації Об’єднаних Націй у Нью-Йорку. Про це повідомила пресслужба Офісу президента.
Зазначається, що глава держави виступить на загальних дебатах Генасамблеї ООН.
«Також заплановані зустрічі президента України з лідерами інших держав та представниками міжнародних організацій. Крім того, Володимир Зеленський зустрінеться з представниками бізнесу та інвесторами, а також з українською громадою у США», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Генасамблея ООН розгляне ситуацію на окупованих територіях України.
Саме для участі в Генасамблеї ООН президент Володимир Зеленський знову відвідає США.