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    Зеленський прибув з робочим візитом до США

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    Володимир Зеленський знову збирається взяти участь в Генасамблеї ООН - Зеленський прибув з робочим візитом до США
    Володимир Зеленський знову збирається взяти участь в Генасамблеї ООН
    Фото: ЕРА

    Глава держави виступить на загальних дебатах Генасамблеї ООН

    Президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Сполучених Штатів Америки для участі у 76-й сесії Генеральної асамблеї Організації Об’єднаних Націй у Нью-Йорку. Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

    Зазначається, що глава держави виступить на загальних дебатах Генасамблеї ООН.

    «Також заплановані зустрічі президента України з лідерами інших держав та представниками міжнародних організацій. Крім того, Володимир Зеленський зустрінеться з представниками бізнесу та інвесторами, а також з українською громадою у США», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що Генасамблея ООН розгляне ситуацію на окупованих територіях України.

    Саме для участі в Генасамблеї ООН президент Володимир Зеленський знову відвідає США.

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    Теги: США ООН Володимир Зеленський президент
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    Зеленський прибув з робочим візитом до США