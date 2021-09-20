Зеленський прибув з робочим візитом до США

Володимир Зеленський знову збирається взяти участь в Генасамблеї ООН

Глава держави виступить на загальних дебатах Генасамблеї ООН

Президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Сполучених Штатів Америки для участі у 76-й сесії Генеральної асамблеї Організації Об’єднаних Націй у Нью-Йорку. Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Зазначається, що глава держави виступить на загальних дебатах Генасамблеї ООН.

«Також заплановані зустрічі президента України з лідерами інших держав та представниками міжнародних організацій. Крім того, Володимир Зеленський зустрінеться з представниками бізнесу та інвесторами, а також з українською громадою у США», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Генасамблея ООН розгляне ситуацію на окупованих територіях України.

Саме для участі в Генасамблеї ООН президент Володимир Зеленський знову відвідає США.

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