Франція прогнозує, що скандал з підводними човнами вплине на стратегію НАТО

Криза, спричинена скандалом, ймовірно, буде врахована на наступному саміті НАТО

Скандал із відмовою Австралії від контракту з Францією на постачання підводних човнів матиме значний вплив на визначення нової стратегічної концепції НАТО, заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан.

«НАТО на прохання президента республіки (Франція) ініціювало обговорення основ Альянсу. На наступному саміті НАТО в Мадриді відбудеться кульмінація нової стратегічної концепції. Очевидно, що те, що щойно сталося, буде враховано», – цитує Ле Дріана Le Figaro.

Дипломат наголосив, що ця ситуація не спричинить виходу з альянсу.

«Але разом з тим Європа повинна озброїтися своїм стратегічним компасом, і це буде під відповідальністю Франції в першій половині 2022 року», – додав він, маючи на увазі головування Франції в Європейському Союзі з 1 січня.

Говорячи про відкликання французьких послів у Канберрі та Вашингтоні, міністр сказав, що це рішення було ухвалене через «серйозну кризу».

«Була брехня, була подвійність, було серйозне порушення довіри, було зневага», – заявив він.

Міністр нагадав, що раніше США вирішили вивести війська з Афганістану без консультацій з союзниками, а тепер виникла проблема з підводними човнами.

«Якщо європейці не відчувають, що для того, щоб залишитися в історії, вони повинні об'єднатися і разом захищати власні інтереси, тож їхні долі бути абсолютно розрізненими», – сказав він.

Як повідомлялося, президент Франції Еммануель Макрон проведе переговори з американським колегою Джо Байденом у зв'язку з дипломатичним кризою, викликаною розірванням договору Австралії з французькою компанією на виробництво підводних човнів. Про це заявив офіційний представник уряду Франції Габріель Аттал.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан звинуватив Австралію і США у брехні на тлі того, як офіційний Париж відкликав своїх послів у цих двох країнах для консультацій. З такою заявою міністр виступив у телеінтерв’ю в суботу.

Як повідомлялося, минулого тижня США, Британія й Австралія оголосили про створення альянсу AUKUS, який має на меті протистояти експансії Китаю в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. У цьому зв’язку Австралія розірвала понад 30-мільярдний контракт із Францією на побудову дизельних підводних човнів. Натомість Канберра уклала контракт із Вашингтоном про постачання атомних субмарин. Це викликало різку реакцію з боку офіційного Парижа на адресу Австралії й США.

До слова, глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан оголосив про відкликання послів із США та Австралії для консультацій через скандал з підводними човнами. Своє рішення дипломат пояснив «серйозністю заяв» Вашингтона і Канберри.

Нагадаємо, Австралія відреагувала на відкликання посла Франції після зриву оборонної угоди.