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    У світі

    Білоруська опозиціонерка ухилилася від відповіді щодо анексії Криму

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    <p>&laquo;Білорусь готова бути майданчиком для переговорів&raquo; &ndash; Цепкало</p> - Білоруська опозиціонерка ухилилася від відповіді щодо анексії Криму

    «Білорусь готова бути майданчиком для переговорів» – Цепкало

    Цепкало підкреслила, що для неї головне – це добросусідські відносини з обома країнами

    Білоруська опозиціонерка Вероніка Цепкало відмовилася озвучувати свою позицію щодо анексії українського Криму Росією, за що їй дорікнув український віцепрем’єр Олексій Резніков.

    Про це вона сказала в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера», повідомляє Радіо Свобода.

    «Давайте щодо цього питання поговоримо пізніше. У нас головне питання – звільнити країну від окупації Лукашенка»,- заявила Цепкало.

    «Якщо ви не визначилися, що біля вас є країна, яка так само окупована вашим північним сусідом, як у нас – повірте, у вас демократії не буде. Будьте готові, що ви повинні чітко сказати: Крим український, весь Донбас український», – дорікнув віцепрем’єр Резніков.

    У відповідь Цепкало повідомила, що Білорусь «готова бути майданчиком для переговорів», і підкреслила, що для неї головне – це добросусідські відносини з обома країнами.

    «Якби думка білоруського народу хоч якимось чином допомогла вирішити вам проблему між Україною і Росією, ми б, звичайно, обов’язково висловилися. Білорусь готова бути майданчиком для переговорів між Росією і Україною. Ми цінуємо відносини як з Україною, так і з Росією», – сказала опозиціонерка.

    Нагадаємо, кандидатка у президенти білорусі Світлана Тихановська в ефірі «Єврорадіо», заявила що «юридично Крим є українським, але фактично – російський». За словами Тихановської, за міжнародним правом Крим український, але насправді – російський.

    Білорусь Крим Свобода Олексій Резніков Світлана Тихановська
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