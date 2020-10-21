Опозиціонерка Тихановська закликала білорусів до тотального страйку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Також Тихановська пообіцяла, що в разі приходу до влади вона анулює всі штрафи

Вона також пообіцяла фінансові компенсації для тих, хто потрапить під економічні репресії або втратить роботу

Глава білоруської опозиції Світлана Тихановська закликала білорусів з 26 жовтня не виходити на роботу і навчання і пообіцяла гарантії для тих, хто підтримає народний страйк. Відповідне звернення в середу, 26 жовтня, оприлюднила пресслужба Тихановської.

«Не приходьте на роботу і навчання з 26 жовтня – це теж страйк. Виходьте на марші – це теж страйк. Закрийте свої заклади та офіси – це теж страйк. Перестаньте користуватися і співпрацювати з державними послугами і сервісами – це теж страйк. Зніміть всі гроші з рахунків банків – це теж страйк. Не мовчіть», – йдеться в повідомленні.

Тихановська пообіцяла всім страйкуючим підтримку від фонду BySol, в разі економічних репресій або втрати роботи.

«Я підтримаю кожного білоруса, який приєднається до загальнонаціонального страйку. Кожного – це означає, що відповідальність робітники розділять зі студентами, підприємцями, сусідами по району, водіями, вченими, пенсіонерами», – заявила лідер опозиції.

Також Тихановська пообіцяла, що в разі приходу до влади вона анулює всі штрафи за несплату комунальних платежів, анулює судимості і адміністративні штрафи, відновить на службі тих, хто втратили роботу, а також фінансові амністії для тих, хто утримувався на роботі виплатами за контрактами.

Нагадаємо, що Тихановська закликала правоохоронців перейти на бік народу.

Нагадаємо, що Тихановська 13 жовтня також оголосила ультиматум Лукашенку. Вона дала йому 13 днів, щоб виконати три вимоги: оголосити про відхід з поста президента, зупинити на вулиці насильство і звільнити політв'язнів.

Нагадаємо, що Тихановську в Росії оголосили в розшук.

Крім того, Білорусь оголосила Тихановську в міжнародний розшук.

До слова, раніше опозиціонерка Тихановська назвала Путіна «мудрим» і заговорила про дружбу з Росією.

Зазначимо, що напередодні Тихановська зустрілася з Меркель і подарувала їй біло-червоно-білу парасольку.

Нагадаємо, що Тихановська впевнена, що ситуація в Білорусі потребує міжнародного втручання.

Понад 37 тисяч білорусів просять суд у Гаазі розслідувати злочини Лукашенка.