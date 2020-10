У Сполучених Штатах розбився військовий літак, є загиблі (відео)

Ніхто з мирних жителів в районі катастрофи не постраждав

В американському штаті Алабама розбився військовий літак, в результаті чого загинуло дві людини.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на NewsNation Now.

Військовий літак T-6B Texan II ВМС США зазнав аварії в п’ятницю, біля школи в місті Фолі, штат Алабама.

It is with a heavy heart that we mourn two of our pilots who lost their lives during an aircraft crash in Alabama today. Our deepest sympathy goes to their family and friends at this difficult time. Rest in peace, Shipmates. We have the watch.