У Сполучених Штатах розбився військовий літак, є загиблі (відео)



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Екіпаж не вижив

Ніхто з мирних жителів в районі катастрофи не постраждав

В американському штаті Алабама розбився військовий літак, в результаті чого загинуло дві людини.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на NewsNation Now.

Військовий літак T-6B Texan II ВМС США зазнав аварії в п’ятницю, біля школи в місті Фолі, штат Алабама.

It is with a heavy heart that we mourn two of our pilots who lost their lives during an aircraft crash in Alabama today. Our deepest sympathy goes to their family and friends at this difficult time. Rest in peace, Shipmates. We have the watch. — Naval Air Training (@CNATRA) October 24, 2020

Екіпаж не вижив, ніхто з мирних жителів в районі катастрофи не постраждав.

Нагадаємо, увечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.