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    У світі

    У Сполучених Штатах розбився військовий літак, є загиблі (відео)

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    <span>Екіпаж не вижив</span> - У Сполучених Штатах розбився військовий літак, є загиблі (відео)
    Екіпаж не вижив

    Ніхто з мирних жителів в районі катастрофи не постраждав

    В американському штаті Алабама розбився військовий літак, в результаті чого загинуло дві людини.

    Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на NewsNation Now.

    Військовий літак T-6B Texan II ВМС США зазнав аварії в п’ятницю, біля школи в місті Фолі, штат Алабама.

    Екіпаж не вижив, ніхто з мирних жителів в районі катастрофи не постраждав.

    Нагадаємо, увечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.

    США авіакатастрофа літак
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