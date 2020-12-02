Apple оголосила список найкращих додатків та ігор 2020 року

Компанія створила рейтинг найпопулярніших додатків, які доступні безкоштовно

Відома американська компанія Apple підбила підсумки 2020 року та назвала додатки, які користувалися найбільшою популярністю серед користувачів. Рейтинг найкращих додатків App Store з’явився на сайті Apple.

Найпопулярніші безкоштовні додатки:

Zoom;

TikTok;

Disney Plus;

YouTube;

Instagram;

Facebook;

Snapchat;

Messenger;

Gmail;

Cash App.

Додатком року для iPhone став Wakeout. За допомогою цієї програми користувачі можуть займатися спортом у домашніх умовах. Під час карантину додаток став мегапопулярним серед користувачів продукції Apple.

Додатком року для iPad став Zoom. Цілком очікувано, оскільки ця програма й досі залишається основною для компаній, які працюють дистанційно.

Додатком року для Mac став Fantastical, додатком року для Apple Watch – Endel, а додатком року для Apple TV – Disney Plus.

У номінації «гра року для iPhone» переміг додаток Genshin Impact. Водночас грою року для iPad став додаток Legends of Runeterra, для Mac – Disco Elysium, а для Apple TV – Dandara: Trials of Fear. Аркадною грою року названо Sneaky Sasquatch.

Нагадаємо, що Google Play назвав кращі програми 2020 року.