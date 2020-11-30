Італія оштрафувала Apple на €10 млн

Apple заявляє про водонепроникності своїх телефонів, але виявилося, що це не точно

Антимонопольний комітет Італії оштрафував компанію Apple на 10 мільйонів євро за «агресивну та оманливу» комерційну практику з продажу своїх iPhone. Про це повідомляє Reuters.

Регулятор пояснив, що Apple представила декілька моделей iPhone як водонепроникні, не уточнюючи, що захист від води був ефективним тільки при певних обставинах. При цьому Apple не хотіли ремонтувати ці смартфони по гарантії, коли вони виходили з ладу через потрапляння у них води або інших рідин. Apple відмовилася коментувати заяву антимонопольної служби Італії.

Відзначимо, що нинішній штраф – далеко не найбільший у новітній історії Apple. Один з найгучніших скандалів вибухнув у 2017 році, коли власники iPhone 6, iPhone 6S, iPhone 7 і iPhone SE виявили уповільнення роботи своїх пристроїв після чергового оновлення. Виробник визнав факт існування уповільнення функції в оновленому програмному забезпеченню, після чого на нього посипалися судові позови та штрафи.

Компенсації за штучне уповільнення старих iPhone компанія виплачує досі. У листопаді 2020 року стало відомо, що Apple заплатить ще $113 млн, хоча у березні вони вже врегулювали багаторічний колективний позов на суму $500 млн.

Нагадаємо, що азійські експерти назвали реальну вартість iPhone 12.

Зазначимо, Apple зізналися, що iPhone 12 має проблеми.

Як відомо, 13 жовтня компанія Apple презентувала iPhone 12, який має підтримку 5G та дві основні камери.

Також Apple представила нову розумну колонку HomePod mini.

Раніше експерти назвали найпопулярніший смартфон у світі в 2020 році. Найбільш популярною моделлю смартфона, яка продавалася по всьому світу, виявився iPhone 11 – 37,7 мільйона примірників.

Крім того, 10 листопада Apple показали на осінній презентації новинки гаджетів.

Також, Apple втратила $100 млрд через відстрочку презентації.

До слова, раніше ЗМІ розкрили подробиці про iPhone 13.

Нагадаємо, що Xiaomi висміяла Apple за новий iPhone 12.

Однак, китайські бренди посунули iPhone з ТОП-5 на ринку мобільних телефонів в Україні.