Аргентина та Чилі заборонять в'їзд туристам, які нещодавно відвідували Велику Британію

Заборона для всіх іноземців, які побували у Британії, набуде чинності опівночі у вівторок, 22 грудня

Заборона для всіх іноземців, які побували у Британії, набуде чинності опівночі у вівторок, 22 грудня

Країни прийняли таке рішення на тлі нової мутації коронавірусу

Уряд Чилі та Аргентини заборонив в'їзд у країну всім іноземцям, які перебували у Великобританії протягом останніх 14 днів. Про це повідомляє Reuters.

У заяві Міністерства внутрішніх справ Аргентини зазначено, що останнім рейсом з Великобританії до початку призупинення авіасполучення планується прибути до Буенос-Айреса у наступний понеділок вранці.

«Пасажири та екіпаж, що прибувають цим рейсом, повинні перейти на семиденний карантин», – зазначається у повідомленні.

Уряд Чилі заявив, що іноземцям, які перебували у Великобританії протягом останніх 14 днів, буде заборонено в'їзд до країни.

«Захід набере чинності опівночі у вівторок і триватиме два тижні», – йдеться у заяві уряду Чилі.

Нагадаємо, що 14 грудня глава МОЗ Великої Британії Метт Хенкок повідомив, що британські вчені виявили новий варіант коронавірусу, який може бути пов’язаний зі швидким розповсюдженням Covid-19 у південно-східній частині Англії.

На екстреній пресконференції 19 грудня прем’єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон оголосив про те, що, за попередніми даними, новий штам коронавірусу заразніший на 70%. Проте науковці ВООЗ не вважають її більш небезпечною, ніж попередні штами.

З огляду на мутацію коронавірусу Велика Британія вже посилила карантинні обмеження. Зокрема, у Лондоні та в деяких районах Англії, які тепер відносяться до четвертого – найбільш жорсткого карантинного рівня – будуть зачинені розважальні заклади, перукарні та магазини, за винятком тих, які торгують товарами першої необхідності.

Згодом Метт Хенкок заявив, що ситуація з новим штамом коронавірусу «вийшла з-під контролю» влади. Хенкок припустив, що посилені заходи можуть тривати протягом декількох місяців, до тих пір, поки не буде впроваджена вакцина.

Водночас міністр назвав «абсолютно безвідповідальною поведінкою» стовпотворіння людей на вокзалах, яке відбулося через те, що жителі Лондона намагалися виїхати з міста до вступу у силу нового локдауну.