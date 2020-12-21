МОЗ Британії: ситуація з новим штамом коронавірусу вийшла з-під контролю

У Британії вважають, що контроль нового штаму Covid-19 «зараз важливіший, ніж будь-коли»

Новий штам коронавірусу – «величезна проблема»

Міністр охорони здоров’я Великої Британії Метт Хенкок заявив, що ситуація з новим штамом коронавірусу «вийшла з-під контролю» влади.

Його слова наводить Sky News.

«Новий штам Covid-19 вийшов з-під контролю, і люди повинні вести себе так, як ніби у них вже є вірус, особливо в районах Англії з найвищим рівнем обмежень», – сказав чиновник.

Міністр додав, що, хоча всі з нетерпінням чекають Різдва, новий заразний штам поширюється занадто стрімко, тому уряду довелося діяти рішуче.

Хенкок припустив, що посилені заходи можуть тривати протягом декількох місяців, до тих пір, поки не буде впроваджена вакцина.

«Даний штам коронавірусу – величезна проблема … Це смертельна інфекція, яку нам потрібно було тримати під контролем, однак нова мутація Covid-19 ускладнила завдання», – зазначив він.

Міністр назвав «абсолютно безвідповідальною поведінкою» стовпотворіння людей на вокзалах, яке відбулося через те, що жителі Лондона намагалися виїхати з міста до вступу в силу нового локдауна.

Хенкок підкреслив, що контроль нового штаму Covid-19 «зараз важливіший, ніж будь-коли», що люди повинні дотримуватися правил і скорочувати соціальні контакти, «тому що це смертельно серйозно».

Як відомо, Німеччина ініціювала термінове засідання членів ЄС через новий штам коронавірусу.

аніше стало відомо, що за межами Великої Британії новий штам коронавірусу був виявлений в Данії, Нідерландах та Австралії. 20 грудня також в Італії зафіксовано випадок зараження мутованим типом коронавірусу.

Зазначимо, що ВООЗ закликає Європу посилити контроль через мутацію коронавірусу.

Уряд Нідерландів вже заявив, що найближчими днями почне роботу з іншими країнами-членами Євросоюзу для вивчення можливого поширення нового штаму. Крім того, країна закрила авіасполучення з Великобританією до 1 січня.

Слідом за Нідерландами авіарейси відміняють в Німеччині, Австрії, Італії та Бельгії.

Нагадаємо, з 20 грудня у Лондоні і в двох графствах на південно-сході Англії – Ессексі і Кенті діє четвертий рівень карантину. Обмеження, введені в регіонах Британії, пов'язані із збільшенням захворюваності Covid-19, а також новим різновидом коронавіруса, який поширюється швидше.

Також стало відомо, що уряд Ізраїлю заборонив в’їзд до країни іноземних громадян з Великобританії, Данії та Південноафриканської Республіки.

Раніше у грудні ВООЗ оцінила небезпеку нової мутації коронавірусу SARS-CoV-2, виявленої у Великій Британії. За інформацією фахівців, вона більш заразна, але в цілому не змінює рівень небезпеки захворювання.