Рятуючись від коронавірусних обмежень, мешканці тікають з Лондона

Повідомлення про посилення карантину спровокували тисняву на вокзалах

Введення четвертого рівня обмежень спровокувало масову втечу з Лондона його жителів. Журналісти Daily Mail повідомляютьпро великі натовпи, які штурмують міські вокзали. Напередодні прем'єр-міністр королівства Борис Джонсон оголосив про введення максимальних обмежень через виявлення нового штаму вірусу Covid-19.

Londoners fleeing from St Pancras this evening following the Tier 4 announcement pic.twitter.com/ibEcUTdRuC — Politics For All (@PoliticsForAlI) December 19, 2020

Натовпи людей, які намагалися вибратися з Лондона до набрання чинності 20 грудня нових обмежень, були помічені на великих вокзалах Сент-Панкрас, Кінгс-Крос, Юстон і Паддінгтон.

Крім того, спостерігалися серйозні затори на основних автомобільних магістралях, які з'єднують Лондон з іншими частинами країни, в тому числі на трасі А40, яка веде в Уельс через Оксфорд і Глостер.

Лідер Партії Brexit Найджел Фараж порівняв те, що відбувається з тим, що відбувалося в Лондоні понад 80 років тому під час початку Другої світової війни.

«Вітаю прем'єр-міністра і урядових експертів, стали причиною першої з 1939 року евакуації з Лондона», – повідомив він.

Нагадаємо, відсьогодні у Лондоні і у двох графствах на південному сході Англії - Ессексі і Кенті діє четвертий рівень карантину. Обмеження, введені в регіонах Британії, пов'язані зі збільшенням захворюваності COVID-19, а також новим різновидом коронавірусу, який поширюється швидше.

Четвертий рівень загрози поширення інфекції, який введений в Лондоні і на південному сході країни, є максимальним в Лондоні. Він передбачає заборону на роботу магазинів не першої необхідності, закриття салонів краси, спортзалів, ресторанів, пабів, кафе. Також людям рекомендується не їздити по країні, не літати за кордон, не виходити з дому без необхідності. Обмеження торкнулися близько 20 мільйонів англійців.

Сьогодні стало відомо про те, що через виявлення нового штаму вірусу Ізраїль заборонив в’їзд громадянам Великої Британії.