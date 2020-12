Рятуючись від коронавірусних обмежень, мешканці тікають з Лондона

Введення четвертого рівня обмежень спровокувало масову втечу з Лондона його жителів. Журналісти Daily Mail повідомляютьпро великі натовпи, які штурмують міські вокзали. Напередодні прем'єр-міністр королівства Борис Джонсон оголосив про введення максимальних обмежень через виявлення нового штаму вірусу Covid-19.

Londoners fleeing from St Pancras this evening following the Tier 4 announcement pic.twitter.com/ibEcUTdRuC