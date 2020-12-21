Уряд Великої Британії збирає термінове засідання через новий штам коронавірусу

За попередніми даними, нова мутація коронавірусу може бути до 70% більш заразною, ніж попередні штами

Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон анонсував термінове засідання уряду через появу нового штаму коронавірусу. Про це повідомляє ВВС.

Уряд розгляне питання щодо обмеження для низки країн транспортного сполучення зі Сполученим Королівством. Зокрема, Франція у неділю оголосила про повне припинення транспортного сполучення з Британією строком на 48 годин.

Велика Британія на початку минулого тижня повідомила про появу нової мутації коронавірусу, наразі новий штам вже виявили у Нідерландах, Австралії та Данії.

За попередніми даними, нова мутація коронавірусу може бути до 70% більш заразною, однак науковці ВООЗ не вважають її більш небезпечною, ніж попередні штами.

Низка країн світу вже заявила про припинення авіасполучення з Великою Британією. Зокрема, скасували польоти Австрія, Франція, Нідерланди, Німеччина, Ірландія, Швеція, Туреччина, Болгарія, Саудівська Аравія, Ізраїль та інші.

У Великій Британії зареєстрували рекордну кількість випадків зараження Covid-19 з початку пандемії – за добу зафіксовано майже 36 тис. хворих на коронавірус.

8 грудня Велика Британія першою у світі розпочала вакцинацію від коронавірусу препаратом компанії Pfizer.

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