15 країн заборонили авіарейси з Британії через новий штам коронавірусу

Першою країною, хто оголосив про заборону польотів з Великою Британією були Нідерланди

Уряд Канади також оголосив, що з понеділка, 21 грудня, заборонить польоти з Британії на 72 години

У Європейському союзі зростає кількість країн, що на тлі побоювань розповсюдження нового штаму коронавірусу, припиняють польоти з Великої Британії. Про це повідомляє DPA.

Зазначається, що у неділю, 20 грудня, першою країною, хто оголосив про заборону польотів з Великою Британією були Нідерланди.

«Протягом дня аналогічні повідомлення надійшли з Бельгії, Австрії, Франції, Італії, Латвії, Литви, Естонії, Болгарії, Швейцарії, Чехії та Швеції. Німеччина заборонила майже всі польоти з Британії з півночі, за деякими винятками, включаючи вантажні літаки. Ірландія введе 48-годинну заборону на польоти до Британії, в той час як пороми будуть обмежені вантажними перевезеннями», ─ йдеться у повідомленні.

За межами Європи уряд Канади також оголосив, що з понеділка, 21 грудня, заборонить польоти з Британії на 72 години.

Органи охорони здоров'я Нідерландів та Італії повідомили, що новий різновид вірусу, описаний у Британії, був виявлений в їх країнах за останні кілька тижнів.

Нідерландський інститут суспільної охорони здоров'я повідомив, що цей різновид виявили у випадковій вибірці на початку грудня, і що планується подальше розслідування.

Міністерство охорони здоров'я Італії заявило, що у пацієнта і його партнера, які повернулися з Британії літаком кілька днів тому, був виявлений цей новий штам. За повідомленням міністерства, вони прибули в міжнародний аеропорт Рима і знаходяться в ізоляції.

Нагадаємо, з сьогоднішнього дня у Лондоні і в двох графствах на південно-сході Англії - Ессексі і Кенті діє четвертий рівень карантину. Обмеження, введені в регіонах Британії, пов'язані із збільшенням захворюваності COVID-19, а також новим різновидом коронавіруса, який поширюється швидше.

Також стало відомо, що уряд Ізраїлю заборонив в’їзд до країни іноземних громадян з Великобританії, Данії та Південноафриканської Республіки.

ВООЗ назвала ймовірну причину появи нового штаму коронавірусу.