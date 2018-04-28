Археологи виявили древнє масове жертвоприношення дітей у Перу

Поховання розташоване поруч з сучасним містом Трухільйо

Археологи у північній частині Перу заявили, що виявили масовий інцидент дитячого жертвоприношення стародавньої цивілізації, яка існувала приблизно 550 років тому. Місце поховання, відоме як Лас Ламас, побудоване стародавньою імперією Чиму, містить у собі скелети 140 дітей віком від п'яти до чотирнадцяти років на момент, коли ті були ритуально



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Знайдене місце жертвоприношення дітей

Поховання розташоване поруч з сучасним містом Трухільйо

Археологи у північній частині Перу заявили, що виявили масовий інцидент дитячого жертвоприношення стародавньої цивілізації, яка існувала приблизно 550 років тому.

Місце поховання, відоме як Лас Ламас, побудоване стародавньою імперією Чиму, містить у собі скелети 140 дітей віком від п'яти до чотирнадцяти років на момент, коли ті були ритуально принесені в жертву, сказали вчені 27 квітня.

Поховання, розташоване поруч з сучасним містом Трухільйо, також містило останки 200 молодих лам, очевидно, принесених в жертву того ж дня.

Вчені вважають, що дітей вбили, бо повені спустошили перуанську берегову лінію.

«Вони, можливо, пропонували богам найважливіше, що вони мали як суспільство, а головне – діти, бо вони представляють майбутнє», – сказав агентству AP Габріель Пріето, професор археології Національного університету штату Трухільйо Перу, який очолював розкопки.

«Лами були також дуже важливими, вони були основною частиною економіки», – пояснив він.

Повідомлення про висновки вперше було опубліковано 26 квітня National Geographic, що допомогло фінансувати розкопки.

Деякі античні культури в Америці практикували людські жертвоприношення, включаючи майя, ацтеків та інків, які захопили імперію Чиму наприкінці 15 століття. Але свідчень про масові жертвоприношення дітей небагато.