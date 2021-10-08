Атомна субмарина США потрапила в аварію у Південно-Китайському морі

Аварія відбулася при зануренні субмарини

Американський атомний ударний підводний човен зіштовхнувся з невідомим предметом в Індо-Тихоокеанському регіоні, повідомили у військово-морських силах США.

Зіткнення сталося ще у другій половині дня 2 жовтня в Південно-Китайському морі, однак про нього повідомили тільки в четвер, 7 жовтня. Зіткнення сталося під час занурення.

За словами американських військових, зараз субмарина в «безпечному та стабільному» стані, а аварія не позначилася на ядерній силовій установці.

Під час інциденту постраждали 11 моряків, вони отримали травми легкого та середнього ступеня тяжкості. Життю військових нічого не загрожує.

Ступінь пошкодження підводного човна наразі оцінюють. Також військово-морські сили планують розслідувати інцидент найближчим часом.

Субмарина не стала подавати сигналів про аварію. Сьогодні, 8 жовтня субмарина має прибути на військово-морську базу США на Гуамі.

Раніше повідомлялося, що біля берегів Лівії перекинувся човен з мігрантами: більше 50 жертв.

Читайте також: