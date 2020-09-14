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    У світі

    У США кількість жертв лісових пожеж зросла до 33

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    У США кількість жертв лісових пожеж зросла до 33 - У США кількість жертв лісових пожеж зросла до 33
    У США кількість жертв лісових пожеж зросла до 33

    Найбільш важка ситуація складається в Каліфорнії, Орегоні, Айдахо і Вашингтоні,

    Жертвами лісових пожеж, що вирують на заході США, стали щонайменше 33 людини. За офіційними даними десятки людей зникли безвісти.

    Про це повідомляє CNN.

    Відзначається, що 22 людини померли в Каліфорнії, 10 - в Орегоні, 1 дитина - у Вашингтоні.

    Найбільш важка ситуація складається в Каліфорнії, Орегоні, Айдахо і Вашингтоні, де налічується 94 великих вогнища загорянь. Пожежу гасять більше 30 тисяч співробітників спецслужб.

    За словами пожежників, в декількох штатах згоріли тисячі домо і близько 2 мільйони га землі. Це територія приблизно еквівалентна площв штатів Коннектикут і Род-Айленд разом узятих.

    США
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