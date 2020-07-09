У США вперше за 15 років відновлять смертну кару



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Смертельні ін'єкції будуть введені двом ув'язненим в штаті Індіана, обвинуваченим у вбивстві дітей

З 13 липня в США вперше за 15 років відновлять страти злочинців, засуджених на федеральному рівні.

Про це повідомляє агентство Associated Press з посиланням на джерела в виправних установах.

Зокрема, смертельні ін'єкції будуть введені двом ув'язненим в штаті Індіана, обвинуваченим у вбивстві дітей.

Відвідати кару дозволять сім'ям злочинців, а також родичам їх жертв. Щоб не допустити поширення коронавируса, вони будуть зобов'язані надіти медичні маски.

Останній раз вищу міру покарання в США на федеральному рівні приводили в дію в 2003 році. З тих пір в країні діяв негласний мораторій на смертну кару, тому що правила введення ін'єкцій не були узгоджені.

Незважаючи на те, що таке покарання не використовувалося федеральними властями, на рівні регіонів вищу міру вироку все ж використовували.