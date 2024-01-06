Американський авіаносець зайшов у Червоне море

Раніше авіаносець США перебував у Аденській затоці

Атомний авіаносець USS Dwight Eisenhower з США увійшов до акваторії Червоного моря. Про це інформує Військово-морський інститут Сполучених Штатів.

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«Авіаносна ударна група на чолі з авіаносцем USS Dwight Eisenhower знаходиться поблизу берегів Ємену», – сказано у повідомленні.

Раніше авіаносець США перебував у Аденській затоці.

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Повідомляється, що флагман авіаносної ударної групи Dwight D. Eisenhower, перебуває в Червоному морі в рамках зусиль США для запобігання нападів хуситів на торговельні судна

Нагадаємо, США, Велика Британія, Німеччина, Італія та інші вісім країн застерегли єменських хуситів від атак на судна у Червоному морі.

Спільне звернення було оприлюднено представниками США, Австралії, Бахрейну, Бельгії, Німеччини, Данії, Італії, Канади, Нідерландів, Нової Зеландії, Великої Британії та Японії. Країни у заяві наголосили, що напади хуситів у Червоному морі є незаконними, неприйнятними та глибоко дестабілізуючими.

Зазначимо, проіранське угруповання «Ансар Алла», відоме як хусити, у листопаді та грудні атакувало судна в Червоному морі та в Баб-ель-Мандебській протоці, заявляючи, що бере участь у бойових діях проти Ізраїлю і нападатиме на судна, повʼязані з Ізраїлем і його союзниками.

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9 грудня хусити заявили, що атакуватимуть усі кораблі, що прямують до Ізраїлю, незалежно від їхньої національної приналежності, і застерегли міжнародні судноплавні компанії від співпраці з ізраїльськими портами.

Нагадаємо, Британський есмінець HMS Diamond збив імовірний ударний безпілотник у Червоному морі.

До слова, норвезьке судно Strinda було уражене ракетою в Червоному морі біля Ємену, внаслідок чого виникла пожежа та серйозні пошкодження.