Хусити атакували норвезький танкер у Червоному морі

Після ракетного удару судно рухалося своїм ходом протягом кількох годин після нападу

Норвезьке судно Strinda було уражене ракетою в Червоному морі біля Ємену, внаслідок чого виникла пожежа та серйозні пошкодження. Про це повідомляє Reuters.

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Обійшлося без жертв. Атака на танкер відбулася приблизно за 111 км на північ від протоки Баб-ель-Мандебської протоки, близько 23:00 за Київським часом учора, 11 грудня. Поряд із пошкодженим танкером знаходився есмінець ВМС США USS Mason, який і надавав допомогу екіпажу.

Зазначається, що після ракетного удару судно не втратило хід і рухалося своїм ходом протягом кількох годин після нападу.

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Танкер під норвезьким прапором належить компанії Mowinckel Chemical Tankers із Норвегії. Повідомляється, що судно везло олію та біопаливо з Малайзії до Венеції, Італія.

Раніше повідомлялося, що воєнізоване угрупування хуситів, яке діє на території Ємену, заявило, що вони будуть атакувати всі кораблі, що прямують до Ізраїлю, незалежно від їх національності, і застерегло усі міжнародні судноплавні компанії від ведення справ з ізраїльськими портами.

Нагадаємо, єменські бойовики-хусити захопили судно Galaxy Leader у Червоному морі, на борту якого можуть бути українці.

Міністерство закордонних справ відреагувало на захоплення в Червоному морі вантажного судна Galaxy Leader, на борту якого можуть бути громадяни України. За словами речника відомства Олега Ніколенка, МЗС уже доручило причетним українським посольствам перевірити цю інформацію, а також звернутися до компанії-власника задля з’ясування точного складу екіпажу судна та інших деталей.

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Раніше хусити заявили, що атакуватимуть усі пов'язані з Ізраїлем судна, які будуть у сфері їхньої досяжності.

До екіпажу захопленого бойовиками-хуситами в Червоному морі судна входять громадяни п'яти країн.