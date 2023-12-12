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Хусити атакували норвезький танкер у Червоному морі

Діана Гасюк
glavcom.ua
Хусити атакували норвезький танкер у Червоному морі
фото з відкритих джерел

Після ракетного удару судно рухалося своїм ходом протягом кількох годин після нападу

Норвезьке судно Strinda було уражене ракетою в Червоному морі біля Ємену, внаслідок чого виникла пожежа та серйозні пошкодження. Про це повідомляє Reuters.

Обійшлося без жертв. Атака на танкер відбулася приблизно за 111 км на північ від протоки Баб-ель-Мандебської протоки, близько 23:00 за Київським часом учора, 11 грудня. Поряд із пошкодженим танкером знаходився есмінець ВМС США USS Mason, який і надавав допомогу екіпажу.

Зазначається, що після ракетного удару судно не втратило хід і рухалося своїм ходом протягом кількох годин після нападу.

Танкер під норвезьким прапором належить компанії Mowinckel Chemical Tankers із Норвегії. Повідомляється, що судно везло олію та біопаливо з Малайзії до Венеції, Італія.

Раніше повідомлялося, що воєнізоване угрупування хуситів, яке діє на території Ємену, заявило, що вони будуть атакувати всі кораблі, що прямують до Ізраїлю, незалежно від їх національності, і застерегло усі міжнародні судноплавні компанії від ведення справ з ізраїльськими портами. 

Нагадаємо, єменські бойовики-хусити захопили судно Galaxy Leader у Червоному морі, на борту якого можуть бути українці.

Міністерство закордонних справ відреагувало на захоплення в Червоному морі вантажного судна Galaxy Leader, на борту якого можуть бути громадяни України. За словами речника відомства Олега Ніколенка, МЗС уже доручило причетним українським посольствам перевірити цю інформацію, а також звернутися до компанії-власника задля з’ясування точного складу екіпажу судна та інших деталей.

Раніше хусити заявили, що атакуватимуть усі пов'язані з Ізраїлем судна, які будуть у сфері їхньої досяжності.

До екіпажу захопленого бойовиками-хуситами в Червоному морі судна входять громадяни п'яти країн

Теги: Норвегія ракета українці

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