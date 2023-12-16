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Британський есмінець відбив атаку на торгове судно у Червоному морі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Британський есмінець відбив атаку на торгове судно у Червоному морі
Есмінець HMS Diamond
фото з відкритих джерел

Міноборони Британії не розкрило подробиці нападу

 

Британський есмінець HMS Diamond збив імовірний ударний безпілотник у Червоному морі, заявив 16 грудня міністр оборони Великої Британії Ґрант Шаппс.

«Уночі HMS Diamond збив імовірний ударний безпілотник, який цілився в торгове судно в Червоному морі. Одна ракета Sea Viper була випущена та успішно знищила ціль», – вказав Шаппс у мережі Х.

Есмінець HMS Diamond здійснює операції для гарантування свободи судноплавства, наголосили в британському міністерстві оборони.

Проіранське угруповання «Ансар Алла», відоме як хусити, у листопаді та грудні атакувало судна в Червоному морі та в Баб-ель-Мандебській протоці, заявляючи, що бере участь у бойових діях проти Ізраїлю і нападатиме на судна, повʼязані з Ізраїлем і його союзниками.

9 грудня хусити заявили, що атакуватимуть усі кораблі, що прямують до Ізраїлю, незалежно від їхньої національної приналежності, і застерегли міжнародні судноплавні компанії від співпраці з ізраїльськими портами.

Також норвезьке судно Strinda було уражене ракетою в Червоному морі біля Ємену, внаслідок чого виникла пожежа та серйозні пошкодження.

 

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