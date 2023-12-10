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Хусити погрожують атакувати всі судна, які прямують до Ізраїлю

Діана Гасюк
glavcom.ua
Хусити погрожують атакувати всі судна, які прямують до Ізраїлю
Військовий гелікоптер пролітає над вантажним кораблем Galaxy Leader у Червоному морі
фото: Reuters

Хусити застерегли всі міжнародні судноплавні компанії від співпраці з ізраїльськими портами

Воєнізоване угрупування хуситів, яке діє на території Ємену, заявило, що вони будуть атакувати всі кораблі, що прямують до Ізраїлю, незалежно від їх національності, і застерегло усі міжнародні судноплавні компанії від ведення справ з ізраїльськими портами. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що угруповання, яке підтримує Іран, посилює ризики регіонального конфлікту на тлі жорстокої війни між Ізраїлем і палестинським угрупованням ХАМАС.

Хусити застерегли всі міжнародні судноплавні компанії від співпраці з ізраїльськими портами і попередили, що атакуватимуть всі кораблі, які туди прямують, незалежно від їхньої національності.

«Якщо Сектор Газа не отримає необхідних йому харчів та медикаментів, усі кораблі в Червоному морі, що прямують до ізраїльських портів, незалежно від їхньої національності, стануть мішенню для наших збройних сил», – йдеться у заяві представника хуситів.

Він також додав, що це попередження має негайний ефект.

Ізраїль назвав напади на кораблі «іранським терористичним актом» з наслідками для міжнародної морської безпеки.

Варто зазначити, що єменські хусити є одним із кількох угруповань у пов'язаній з Іраном, так званій «Осі опору», яка завдає ударів по об'єктах Ізраїлю та США.

Нагадаємо, єменські бойовики-хусити захопили судно Galaxy Leader у Червоному морі, на борту якого можуть бути українці.

Міністерство закордонних справ відреагувало на захоплення в Червоному морі вантажного судна Galaxy Leader, на борту якого можуть бути громадяни України. За словами речника відомства Олега Ніколенка, МЗС уже доручило причетним українським посольствам перевірити цю інформацію, а також звернутися до компанії-власника задля з’ясування точного складу екіпажу судна та інших деталей.

Раніше хусити заявили, що атакуватимуть усі пов'язані з Ізраїлем судна, які будуть у сфері їхньої досяжності.

До екіпажу захопленого бойовиками-хуситами в Червоному морі судна входять громадяни п'яти країн

Теги: ХАМАС українці Іран Ізраїль

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