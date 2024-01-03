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Атаки хуситів на судна у Червоному морі: США та інші країни попередили про наслідки

Діана Гасюк
glavcom.ua
Атаки хуситів на судна у Червоному морі: США та інші країни попередили про наслідки
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

У спільній заяві йшлося, що напади хуситів у Червоному морі є незаконними, неприйнятними та глибоко дестабілізуючими.

США, Велика Британія, Німеччина, Італія та інші вісім країн застерегли єменських хуситів від атак на судна у Червоному морі. Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

Спільне звернення було оприлюднено представниками США, Австралії, Бахрейну, Бельгії, Німеччини, Данії, Італії, Канади, Нідерландів, Нової Зеландії, Великої Британії та Японії.

Країни у заяві наголосили, що напади хуситів у Червоному морі є незаконними, неприйнятними та глибоко дестабілізуючими.

«Напади на судна, у тому числі комерційні, з використанням безпілотних літальних апаратів, малих катерів і ракет, включаючи перше застосування протикорабельних балістичних ракет проти таких суден, є прямою загрозою свободі судноплавства на одному з найважливіших водних шляхів у світі», – додали 12 країн.

Вони підкреслили, що напади становлять загрозу для мирних життів і є серйозною проблемою, на яку потрібно реагувати спільними зусиллями. Ця проблема має міжнародний характер, оскільки Червоне море є маршрутом для практично 15% всієї світової морської торгівлі, включаючи 8% глобальної торгівлі зерном, 12% транспортування нафти та 8% міжнародної торгівлі зрідженим природним газом.

«Нехай наше послання буде чітким: ми закликаємо негайно припинити ці незаконні напади та звільнити незаконно затримані судна та екіпажі. Хусити нестимуть відповідальність за наслідки, якщо вони продовжать загрожувати життю людей, світовій економіці та вільному руху торгівлі на найважливіших водних шляхах регіону», – зазначено у спільній заяві.

Зазначимо, проіранське угруповання «Ансар Алла», відоме як хусити, у листопаді та грудні атакувало судна в Червоному морі та в Баб-ель-Мандебській протоці, заявляючи, що бере участь у бойових діях проти Ізраїлю і нападатиме на судна, повʼязані з Ізраїлем і його союзниками.

9 грудня хусити заявили, що атакуватимуть усі кораблі, що прямують до Ізраїлю, незалежно від їхньої національної приналежності, і застерегли міжнародні судноплавні компанії від співпраці з ізраїльськими портами.

Нагадаємо, Британський есмінець HMS Diamond збив імовірний ударний безпілотник у Червоному морі.

До слова, норвезьке судно Strinda було уражене ракетою в Червоному морі біля Ємену, внаслідок чого виникла пожежа та серйозні пошкодження.

Теги: торгівля США Велика Британія Італія Німеччина

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