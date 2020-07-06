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    У світі

    Іспанія закрила пляжі через порушення соціальної дистанції

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    В Іспанії на сьогодні зафіксовано 297 625 підтверджених випадків Covid-19 та 28 385 летальних випадків унаслідок недуги - Іспанія закрила пляжі через порушення соціальної дистанції
    В Іспанії на сьогодні зафіксовано 297 625 підтверджених випадків Covid-19 та 28 385 летальних випадків унаслідок недуги

    Близько 29 пляжів закрилися у Малазі і 55 в Андалусії

    В Іспанії влада кількох регіонів закрила понад 80 популярних пляжів через те, що люди не дотримувалися під час відпочинку соціальної дистанції. Про це пише газета Sur.

    «Натовп на пляжі у першу неділю липня, у розпал курортного сезону і прихід спеки змусив владу прибережних міст закрити місця відпочинку, через недотримання рекомендацій щодо соціальної дистанції для боротьби з коронавірусом», - йдеться у повідомленні.

    Як зазначається, близько 29 пляжів закрилися у Малазі, в Андалусії було зачинено 55 пляжів.

    В Іспанії на сьогодні зафіксовано 297 625 підтверджених випадків Covid-19 та 28 385 летальних випадків унаслідок недуги.

    До відома, у світі другий день поспіль фіксують понад 200 тис. нових хворих на Covid-19. Загалом зареєструвано 11 559 213 випадків коронавірусу. Одужали 6 535 902 особи та 536 786 померли.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      49043
    • Хворіють
      26078
    • Одужали
      21703
    • Померли
      1262

    До відома, в Україні станом на 6 липня лабораторно підтверджені 49 043 випадки Covid-19, за добу —  543 нові випадки. Загальна кількість заражених в Україні становить 49 043 людей. Всього в країні померли від вірусу 1 262 людей, зокрема за минулу добу 13. Крім того, одужали від хвороби 21 703 людей, з них 327 за вчора. Найбільш інфікованими регіонами є Львівська область, Київ та Чернівецька область. Зокрема, у Львівській області кількість заражених перевищила 6 тисяч.

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