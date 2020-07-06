ВООЗ та Євросоюз передали обладнання для українських лабораторій, де досліджують Covid-19



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Надане обладнання дозволить вдвічі, а то і втричі збільшити кількість тестів на Covid-19, які здійснюють обласні лабораторні центри - Ляшко

Обладнання розподілять між 27 лабораторіями до кінця серпня - Ляшко

ВООЗ та Євросоюз передали Україні обладнання, реагенти та розхідні матеріали загальною вартістю 3,5 млн євро для 27 лабораторних центрів, що досліджують Covid-19. Про це сказав керівник відділу «Місцевий та людський розвиток» Представництва ЄС в Україні Фредерік Куне.

Зазначається, що серед обладнання, зокрема, 25 ампліфікаторів для проведення ПЛР-досліджень.

«Обладнання буде розподілятися відповідно до потреб лабораторій, визначених МОЗ та Офісом президента, і триватимуть до кінця серпня», - йдеться у повідомленні.

Як зазначив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, надане обладнання дозволить вдвічі, а то і втричі збільшити кількість тестів на Covid-19, які здійснюють обласні лабораторні центри.

За його словами, зараз Україна проводить до 80 тис. тестів на коронавірус протягом тиженя.

«Кількість лабораторій, яка була на самому початку епідемії – три. Вони проводили 200-300 досліджень на добу. Сьогодні ми маємо в нашій системі реагування 82 лабораторії, які проводять до 14 тисяч досліджень на добу і близько 80 тис. на тиждень», - сказав Ляшко.

До відома, в Україні станом на 6 липня лабораторно підтверджені 49 043 випадки Covid-19, за добу — 543 нові випадки. Загальна кількість заражених в Україні становить 49 043 людей. Всього в країні померли від вірусу 1 262 людей, зокрема за минулу добу 13. Крім того, одужали від хвороби 21 703 людей, з них 327 за вчора. Найбільш інфікованими регіонами є Львівська область, Київ та Чернівецька область. Зокрема, у Львівській області кількість заражених перевищила 6 тисяч.

Коронавірус в Україні

Всього 49043

Хворіють 26078

Одужали 21703

Померли 1262

Копіювати код для вставки

Нагадаємо, у світі другий день поспіль фіксують понад 200 тис. нових хворих на Covid-19.

До слова, сотні науковців заявили, що ВООЗ применшує передачу коронавірусу повітрям .