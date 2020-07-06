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    Суспільство

    ВООЗ та Євросоюз передали обладнання для українських лабораторій, де досліджують Covid-19

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    Надане обладнання дозволить вдвічі, а то і втричі збільшити кількість тестів на Covid-19, які здійснюють обласні лабораторні центри - Ляшко - ВООЗ та Євросоюз передали обладнання для українських лабораторій, де досліджують Covid-19
    Надане обладнання дозволить вдвічі, а то і втричі збільшити кількість тестів на Covid-19, які здійснюють обласні лабораторні центри - Ляшко

    Обладнання розподілять між 27 лабораторіями до кінця серпня - Ляшко

    ВООЗ та Євросоюз передали Україні обладнання, реагенти та розхідні матеріали загальною вартістю 3,5 млн євро для 27 лабораторних центрів, що досліджують Covid-19. Про це сказав керівник відділу «Місцевий та людський розвиток» Представництва ЄС в Україні Фредерік Куне.

    Зазначається, що серед обладнання, зокрема, 25 ампліфікаторів для проведення ПЛР-досліджень.

    «Обладнання буде розподілятися відповідно до потреб лабораторій, визначених МОЗ та Офісом президента, і триватимуть до кінця серпня», - йдеться у повідомленні.

    Як зазначив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, надане обладнання дозволить вдвічі, а то і втричі збільшити кількість тестів на Covid-19, які здійснюють обласні лабораторні центри.

    За його словами, зараз Україна проводить до 80 тис. тестів на коронавірус протягом тиженя.

    «Кількість лабораторій, яка була на самому початку епідемії – три. Вони проводили 200-300 досліджень на добу. Сьогодні ми маємо в нашій системі реагування 82 лабораторії, які проводять до 14 тисяч досліджень на добу і близько 80 тис. на тиждень», - сказав Ляшко.

    До відома, в Україні станом на 6 липня лабораторно підтверджені 49 043 випадки Covid-19, за добу —  543 нові випадки. Загальна кількість заражених в Україні становить 49 043 людей. Всього в країні померли від вірусу 1 262 людей, зокрема за минулу добу 13. Крім того, одужали від хвороби 21 703 людей, з них 327 за вчора. Найбільш інфікованими регіонами є Львівська область, Київ та Чернівецька область. Зокрема, у Львівській області кількість заражених перевищила 6 тисяч.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      49043
    • Хворіють
      26078
    • Одужали
      21703
    • Померли
      1262

    Нагадаємо, у світі другий день поспіль фіксують понад 200 тис. нових хворих на Covid-19.

    До слова, сотні науковців заявили, що ВООЗ применшує передачу коронавірусу повітрям .

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