В Ужгороді підприємці протестують проти карантинних обмежень



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Поки до підприємців з представників обласної влади ніхто так і не вийшов - ЗМІ

Підприємці хочуть, що б їм дозволили працювати після 22.00

В Ужгороді сьогодні, 6 липня, будівлі Закарпатської ОДА зібралось кілька десятків підприємців, щоб висловити своє невдоволення черговими карантинними обмеженнями. Про це повідомляє Mukachevo.net.

Зазначається, що підприємці хочуть, що б їм дозволили працювати після 22.00.

«Поки до підприємців з представників обласної влади ніхто так і не вийшов. На місці був лише міський голова Богдан Андріїв», - йдеться у повідомленні.

Видання інформує, що наразі підприємці вирішили о 18:00 годині відправити ініціативну групу, у складі чотирьох людей, до голови Закарпатської ОДА Олексія Петрова.

Рішенням позачергового засідання регіональної комісії з питань ТЕБ та НС було обмежено час роботи кафе, ресторанів і магазинів до 22.00.

До відома, в Україні станом на 6 липня лабораторно підтверджені 49 043 випадки Covid-19, за добу — 543 нові випадки. Загальна кількість заражених в Україні становить 49 043 людей. Всього в країні померли від вірусу 1 262 людей, зокрема за минулу добу 13. Крім того, одужали від хвороби 21 703 людей, з них 327 за вчора. Найбільш інфікованими регіонами є Львівська область, Київ та Чернівецька область. Зокрема, у Львівській області кількість заражених перевищила 6 тисяч.

Коронавірус в Україні

Всього 49043

Хворіють 26078

Одужали 21703

Померли 1262

Копіювати код для вставки

Нагадаємо, у світі другий день поспіль фіксують понад 200 тис. нових хворих на Covid-19.

До слова, сотні науковців заявили, що ВООЗ применшує передачу коронавірусу повітрям .