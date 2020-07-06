В Ужгороді підприємці протестують проти карантинних обмежень
Підприємці хочуть, що б їм дозволили працювати після 22.00
В Ужгороді сьогодні, 6 липня, будівлі Закарпатської ОДА зібралось кілька десятків підприємців, щоб висловити своє невдоволення черговими карантинними обмеженнями. Про це повідомляє Mukachevo.net.
Зазначається, що підприємці хочуть, що б їм дозволили працювати після 22.00.
«Поки до підприємців з представників обласної влади ніхто так і не вийшов. На місці був лише міський голова Богдан Андріїв», - йдеться у повідомленні.
Видання інформує, що наразі підприємці вирішили о 18:00 годині відправити ініціативну групу, у складі чотирьох людей, до голови Закарпатської ОДА Олексія Петрова.
Рішенням позачергового засідання регіональної комісії з питань ТЕБ та НС було обмежено час роботи кафе, ресторанів і магазинів до 22.00.
До відома, в Україні станом на 6 липня лабораторно підтверджені 49 043 випадки Covid-19, за добу — 543 нові випадки. Загальна кількість заражених в Україні становить 49 043 людей. Всього в країні померли від вірусу 1 262 людей, зокрема за минулу добу 13. Крім того, одужали від хвороби 21 703 людей, з них 327 за вчора. Найбільш інфікованими регіонами є Львівська область, Київ та Чернівецька область. Зокрема, у Львівській області кількість заражених перевищила 6 тисяч.
-
Всього49043
-
Хворіють26078
-
Одужали21703
-
Померли1262
Нагадаємо, у світі другий день поспіль фіксують понад 200 тис. нових хворих на Covid-19.
До слова, сотні науковців заявили, що ВООЗ применшує передачу коронавірусу повітрям .
Читайте також: