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    Суспільство

    В Ужгороді підприємці протестують проти карантинних обмежень

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    Поки до підприємців з представників обласної влади ніхто так і не вийшов - ЗМІ - В Ужгороді підприємці протестують проти карантинних обмежень
    Поки до підприємців з представників обласної влади ніхто так і не вийшов - ЗМІ

    Підприємці хочуть, що б їм дозволили працювати після 22.00

    В Ужгороді сьогодні, 6 липня, будівлі Закарпатської ОДА зібралось кілька десятків підприємців, щоб висловити своє невдоволення черговими карантинними обмеженнями. Про це повідомляє Mukachevo.net.

    Зазначається, що підприємці хочуть, що б їм дозволили працювати після 22.00.

    «Поки до підприємців з представників обласної влади ніхто так і не вийшов. На місці був лише міський голова Богдан Андріїв», - йдеться у повідомленні.

    Видання інформує, що наразі підприємці вирішили о 18:00 годині відправити ініціативну групу, у складі чотирьох людей, до голови Закарпатської ОДА Олексія Петрова.

    Рішенням позачергового засідання регіональної комісії з питань ТЕБ та НС було обмежено час роботи кафе, ресторанів і магазинів до 22.00.

    До відома, в Україні станом на 6 липня лабораторно підтверджені 49 043 випадки Covid-19, за добу —  543 нові випадки. Загальна кількість заражених в Україні становить 49 043 людей. Всього в країні померли від вірусу 1 262 людей, зокрема за минулу добу 13. Крім того, одужали від хвороби 21 703 людей, з них 327 за вчора. Найбільш інфікованими регіонами є Львівська область, Київ та Чернівецька область. Зокрема, у Львівській області кількість заражених перевищила 6 тисяч.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      49043
    • Хворіють
      26078
    • Одужали
      21703
    • Померли
      1262

    Нагадаємо, у світі другий день поспіль фіксують понад 200 тис. нових хворих на Covid-19.

    До слова, сотні науковців заявили, що ВООЗ применшує передачу коронавірусу повітрям .

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