Австралія знову у вогні: на заході горять ліси

Територія займання стрімко збільшується

На заході Австралії знову розгораються лісові пожежі. Вогонь швидко охоплює все більші території материка.

Про це повідомили в ефірі ТСН.Ранок.

Вогонь уже знищив кілька десятків будівель і підступає до Перта, двомільйонного мегаполіса. Сотні людей змушені залишити свої домівки. Евакуйованих розмістили в тимчасових центрах.

Інформації про постраждалих немає.

Сильний вітер та спекотна погода ускладнюють роботу пожежникам. Понад дві сотні рятувальників та волонтерів намагаються стримати поширення вогню, але поки що безуспішно. Площа пожежі збільшується. У регіоні оголосили надзвичайний стан.

Як повідомлялося раніше, Україна готова відправити на допомогу Австралії 200 рятувальників.

Раніше повідомлялося, щонайменше 24 людини загинули в результаті пожеж в Австралії, а також майже півмільярда тварин.