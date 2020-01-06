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    Пожежі в Австралії: Україна готова направити на допомогу 200 рятувальників

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    В результаті пожеж в Австралії загинули щонайменше 24 людини - Пожежі в Австралії: Україна готова направити на допомогу 200 рятувальників
    В результаті пожеж в Австралії загинули щонайменше 24 людини

    Українські рятувальники готові прибути на місце трагедії протягом 24-36 годин

    Україна готова допомогти Австралії у ситуації з лісовими пожежами.

    Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй сторінці в Facebook.

    «Пожежі в Австралії не залишили байдужими українців. Ми співчуваємо! Уряд України повідомив австралійській стороні про готовність направити на допомогу близько 200 спеціально підготовлених рятувальників ДСНС», - написав Аваков.

    Він зазначив, що українські рятувальники готові прибути на місце трагедії протягом 24-36 годин.

    «Українська сторона поінформувала Австралію про готовність прибуття рятувальників на місце трагедії протягом 24-36 годин з необхідним спорядженням на спеціально арендованому далекомагістральному літаку», - зазначив міністр.

    Раніше повідомлялося, що в результаті пожеж в Австралії загинули щонайменше 24 людини, а також майже півмільярда тварин.

    пожежа міністр Арсен Аваков Австралія ДСНС рятувальники
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