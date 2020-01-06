Пожежі в Австралії: Україна готова направити на допомогу 200 рятувальників



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В результаті пожеж в Австралії загинули щонайменше 24 людини

Українські рятувальники готові прибути на місце трагедії протягом 24-36 годин

Україна готова допомогти Австралії у ситуації з лісовими пожежами.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй сторінці в Facebook.

«Пожежі в Австралії не залишили байдужими українців. Ми співчуваємо! Уряд України повідомив австралійській стороні про готовність направити на допомогу близько 200 спеціально підготовлених рятувальників ДСНС», - написав Аваков.

Він зазначив, що українські рятувальники готові прибути на місце трагедії протягом 24-36 годин.

«Українська сторона поінформувала Австралію про готовність прибуття рятувальників на місце трагедії протягом 24-36 годин з необхідним спорядженням на спеціально арендованому далекомагістральному літаку», - зазначив міністр.

Раніше повідомлялося, що в результаті пожеж в Австралії загинули щонайменше 24 людини, а також майже півмільярда тварин.