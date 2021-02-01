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    У світі

    У США вирує потужний сніговий шторм

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    <p>Шторм почався в Каліфорнії в минулі вихідні, потім снігопад обрушився на Чикаго і долину Огайо, а тепер досяг Нью-Йорка</p> - У США вирує потужний сніговий шторм

    Шторм почався в Каліфорнії в минулі вихідні, потім снігопад обрушився на Чикаго і долину Огайо, а тепер досяг Нью-Йорка

    Мер Нью-Йорка Білл оголосив надзвичайний стан і закликав городян залишатися вдома

    Національна метеорологічна служба США оголосила штормове попередження в Нью-Йорку, Нью-Джерсі та Коннектикуті.

    Там прогнозують сильний вітер з поривами від 55 до 80 км/год, повідомляє телеканал Fox News.

    Жителів Нью-Йорка попередили про важкі дорожні умови, а також про те, що сильний вітер може обрушити гілки дерев і викликати відключення електроенергії. Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо оголосив надзвичайний стан і закликав городян залишатися вдома.

    Шторм почався в Каліфорнії в минулі вихідні, потім снігопад обрушився на Чикаго і долину Огайо, а тепер досяг Нью-Йорка.

    За даними агентства Associated Press, до ранку 31 січня в Чикаго випало майже 18 см снігу. У Вісконсині висота сніжного покриву в деяких округах біля озера Мічиган досягла більше ніж 38 см, при цьому сніг продовжував падати.

    До слова, в Україні також оголошено штормове попередження.

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    Теги: США атмосферне явище надзвичайний стан снігопад шторм вітер негода
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