Австрієць заради пенсії матері переховував її тіло у підвалі

Чоловіку оголосили про підозру у шахрайстві

В Австрії 66-річний чоловік з червня минулого року тримав у підвалі тіло своєї матері. 89-річна жінка, яка страждала на деменцію, померла природним шляхом, але її син тримав це у секреті, щоб отримувати її пенсію та допомогу по догляду. Про це повідомила поліція у Тіролі (федеральна земля в Австрії).

89-річна жінка потребувала постійного догляду та регулярно отримувала грошову допомогу. Коли ж з пенсією для жінки прийшов новий листоноша, він наполіг на тому, щоб побачити її. Коли йому відмовили, гроші повернули до відділення виплат.

Тоді розпочалося відповідне розслідування. Під час огляду будинку муміфіковане тіло жінки знайшли у підвалі будинку. Зазначається, що вона померла природним шляхом ще минулого року.

Але 66-річний син жінки вирішив приховати це. Щоб не було запаху від тіла, він використовував пакети з льодом, які регулярно міняв. А за допомогою бинтів збирав будь-які рідини організму. Пізніше він просто накрив матір підстилкою для кота.

У жінки був другий син, але коли той приходив провідати матір, підозрюваний чоловік казав, що вона перебуває у лікарні. Перевіряти особисто другий син не став, оскільки думав, що мати його не впізнає.

У лежачої жінки не було більше друзів чи знайомих, які могли б за неї хвилюватися. Втім, поліція шукає румунську медсестру, яка, як зазначається, знала про смерть жінки. За даними слідчих, жінка могла померти саме у її присутності, коли підозрюваного не було вдома. А потім медсестра повідомила йому про це.

Офіцер поліції Гельмут Гуфлер розповів, що чоловік після допиту зізнався у скоєному. Підозрюваний розповів правоохоронцям, що знав, що брехня не може тривати вічно, але все відкладав розкриття правди.

Він також розповів, що не хотів говорити про смерть, адже тоді б усі виплати були б негайно припинені. Він не міг самостійно оплатити похорон, чи утримувати будинок, в якому він жив з матір'ю.

Наразі чоловіку оголосили про підозру у шахрайстві та порушенні спокою померлих.

Нагадаємо, слідчі Національної поліції України розслідують привласнення 3 млн євро латвійського банку.

До слова, Служба безпеки у співпраці із правоохоронними органами США провела спецоперацію, в результаті якої була припинена діяльність угруповання, яке займалося підробкою документів.