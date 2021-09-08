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    Шахраї, серед яких громадяни України, вкрали 3 млн євро латвійського банку

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    Нацполіція розслідує привласнення 3 млн євро латвійського банку - Шахраї, серед яких громадяни України, вкрали 3 млн євро латвійського банку
    Нацполіція розслідує привласнення 3 млн євро латвійського банку
    Фото з відкритих джерел

    Шахраям загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна

    Слідчі Національної поліції України розслідують привласнення 3 млн євро латвійського банку. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

    «Слідчі здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом шахрайства, зокрема – заволодіння коштами в особливо великих розмірах, підроблення, використання свідомо підроблених документів та вчинення незаконних дій щодо заставного майна», – ідеться в повідомленні.

    Попередньо встановлено, що до вчинення зазначених кримінальних правопорушень можуть бути причетні особи, у тому числі громадяни України, пов’язані з компанією-нерезидентом, створеною за законодавством Швейцарської Конфедерації, та рядом українських товариств.

    Досудове розслідування розпочато за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до 12 років з конфіскацією майна.

    Наразі проводяться необхідні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, спрямовані на встановлення всіх обставин заволодіння коштами іноземного інвестора та причетних до протиправної діяльності осіб.

    До слова, Служба безпеки у співпраці із правоохоронними органами США провела спецоперацію, в результаті якої була припинена діяльність угруповання, яке займалося підробкою документів.

    Теги: шахрайство банк Латвія розслідування
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    Шахраї, серед яких громадяни України, вкрали 3 млн євро латвійського банку