Шахраї, серед яких громадяни України, вкрали 3 млн євро латвійського банку

Шахраям загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна

Слідчі Національної поліції України розслідують привласнення 3 млн євро латвійського банку. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

«Слідчі здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом шахрайства, зокрема – заволодіння коштами в особливо великих розмірах, підроблення, використання свідомо підроблених документів та вчинення незаконних дій щодо заставного майна», – ідеться в повідомленні.

Попередньо встановлено, що до вчинення зазначених кримінальних правопорушень можуть бути причетні особи, у тому числі громадяни України, пов’язані з компанією-нерезидентом, створеною за законодавством Швейцарської Конфедерації, та рядом українських товариств.

Досудове розслідування розпочато за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до 12 років з конфіскацією майна.

Наразі проводяться необхідні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, спрямовані на встановлення всіх обставин заволодіння коштами іноземного інвестора та причетних до протиправної діяльності осіб.

До слова, Служба безпеки у співпраці із правоохоронними органами США провела спецоперацію, в результаті якої була припинена діяльність угруповання, яке займалося підробкою документів.