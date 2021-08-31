Шахраї у Львові продавали фальшиві ID-карти країн ЄС

Фальшивки банда збувала через Darknet

Служба безпеки у співпраці із правоохоронними органами США провела спецоперацію, в результаті якої була припинена діяльність угруповання, яке займалося підробкою документів. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зловмисники виготовляли високоякісні фальшивки, здебільшого ID-карти країн Європейського Союзу, а також інші дозвільні документи.

Встановлено, що злочинне угруповання діяло на території Львова. Зловмисники «спеціалізувалися» на виготовленні підроблених документів будь-якої складності, а свої послуги рекламували через анонімний сервер у мережі Darknet.

Зазвичай вони виготовляли фальшиві ID-карти, які давали змогу незаконно перетинати кордон різних країн. Їхніми клієнтами здебільшого були нелегальні мігранти з країн Близького Сходу, які хотіли «легалізуватися» на території «західних країн».

Ділки виготовляли кілька десятків фальшивок на місяць. Після виготовлення підробки переправляли за кордон через водіїв міжнародних перевезень.

У межах відкритого кримінального провадження правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцями проживання фігурантів та у приміщеннях, де виготовляли підроблені документи, у ході яких виявлено та вилучено печатки, бланки, голограми, комп’ютерну техніку, задіяну в процесі виготовлення та збуту підроблених документів.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Тривають слідчі дії.

Спецоперація проводилася кіберфахівцями та слідчими Управління СБУ у Львівській області за координації Департаменту кібербезпеки СБУ, а також за сприяння Іміграційної та Митної служби Міністерства внутрішньої безпеки США.