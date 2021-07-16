У столиці шахрай заволодів приміщеннями вартістю 42 млн грн

Обвинувальний акт відносно афериста скеровано до Шевченківського районного суду Києва

Шевченківська окружна прокуратура Києва скерувала до суду обвинувальний акт відносно місцевого мешканця, який шахрайським шляхом заволодів нежитловими приміщеннями по вул. Миропільській загальною площею 2,705 тис. кв. м і вартістю 42 млн грн (ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України). Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що зловмисник вчинив ряд дій, спрямованих на шахрайське заволодіння нежитловими приміщеннями шляхом внесення їх до статутного капіталу товариства для подальшої їх реалізації на користь третіх осіб.

Так, чоловік за грошову винагороду погодився надати свої персональні дані аферистам для виготовлення завідомо підробленої довіреності начебто від імені власника цього майна, яка була посвідчена приватним нотаріусом, діяльність якого припинена ще в 2013 році у зв’язку зі смертю.

У подальшому на підставі підробленої довіреності була здійснена державна реєстрація права власності на вказане майно за іншим товариством.

У ході досудового розслідування правоохоронцями встановлено особу виконавця. Ним виявився раніше не судимий 33-річний киянин. Наразі обвинувальний акт відносно нього скеровано до Шевченківського районного суду Києва для розгляду по суті.

На майно накладено арешт. Тривають заходи зі встановлення організаторів злочину.

Викрито правопорушення прокурорами спільно зі слідчими Шевченківського управління поліції.

Як повідомлялося, столичні правоохоронці затримали групу зловмисників за фактом заволодіння об’єктом нерухомості померлого чоловіка шляхом підроблення документів та наругою над його тілом. Зловмисники пів року тримали муміфіковане тіло чоловіка заради його квартири.