  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Австрія приєдналась до ультиматуму щодо нових виборів у Венесуелі

    • Розсилка
    Австрійський канцлер Себастіан Курц зателефонував Гуайдо (на фото) - Австрія приєдналась до ультиматуму щодо нових виборів у Венесуелі
    Австрійський канцлер Себастіан Курц зателефонував Гуайдо (на фото)

    До кінця 3 лютого президент Венесуели Ніколас Мадуро має оголосити у країні нові вибори голови держави, інакше президентом оголосять Хуана Гуайдо

    Австрія приєдналась до європейських країн, які поставили ультиматум президенту Венесуели Ніколасу Мадуро щодо оголошення до кінця 3 лютого нових виборів у країні. Речник австрійського уряду у неділю, 3 лютого, повідомив, що країна визнає тимчасовим президентом Венесуели Хуана Гуайдо, передає агенція dpa.

    Австрійський канцлер Себастіан Курц зателефонував Гуайдо і запевнив його у «повній підтримці» у відновленні демократії у країні.

    «Венесуельці довго страждали під невмілим керівництвом і ігноруванням законів з боку Мадуро», - написав він у своєму Twitter.

    Нагадаємо, президент США Дональд Трамп не відкинув можливості відправлення американських військових до Венесуели, де триває політична криза.

    Раніше генерал Військово-повітряних сил Венесуели Франсіско Янес у своєму відеозверненні підтримав лідера опозиції Хуана Гуайдо та визнав його тимчасовим президентом країни.

    Посол Венесуели в Іраку Джонатан Веласко Рамірес визнав лідера венесуельської опозиції Хуана Гуайдо президентом країни.

    Віце-президент США Майк Пенс, виступаючи в Майамі (штат Флорида) перед емігрантами з Венесуели, закликав «покласти край диктатурі Ніколаса Мадуро».

    Європейський парламент визнав Хуана Гуайдо законним тимчасовим президентом Венесуели відповідно до конституції країни.

    Джерело: Deutsche Welle

    Читайте також
    Австрія Венесуела криза
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ