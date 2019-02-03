Австрія приєдналась до ультиматуму щодо нових виборів у Венесуелі



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Австрійський канцлер Себастіан Курц зателефонував Гуайдо (на фото)

До кінця 3 лютого президент Венесуели Ніколас Мадуро має оголосити у країні нові вибори голови держави, інакше президентом оголосять Хуана Гуайдо

Австрія приєдналась до європейських країн, які поставили ультиматум президенту Венесуели Ніколасу Мадуро щодо оголошення до кінця 3 лютого нових виборів у країні. Речник австрійського уряду у неділю, 3 лютого, повідомив, що країна визнає тимчасовим президентом Венесуели Хуана Гуайдо, передає агенція dpa.

Австрійський канцлер Себастіан Курц зателефонував Гуайдо і запевнив його у «повній підтримці» у відновленні демократії у країні.

«Венесуельці довго страждали під невмілим керівництвом і ігноруванням законів з боку Мадуро», - написав він у своєму Twitter.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп не відкинув можливості відправлення американських військових до Венесуели, де триває політична криза.

Раніше генерал Військово-повітряних сил Венесуели Франсіско Янес у своєму відеозверненні підтримав лідера опозиції Хуана Гуайдо та визнав його тимчасовим президентом країни.

Посол Венесуели в Іраку Джонатан Веласко Рамірес визнав лідера венесуельської опозиції Хуана Гуайдо президентом країни.

Віце-президент США Майк Пенс, виступаючи в Майамі (штат Флорида) перед емігрантами з Венесуели, закликав «покласти край диктатурі Ніколаса Мадуро».

Європейський парламент визнав Хуана Гуайдо законним тимчасовим президентом Венесуели відповідно до конституції країни.

Джерело: Deutsche Welle