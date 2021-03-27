Австрійський пенсіонер помер після вакцинації Pfizer

Австрійський пенсіонер помер через день після щеплення вакциною Pfizer

Поки ще не встановлений в'язок смерті пенсіонера із щепленням від коронавірусу

Австрійський 88-річний пенсіонер помер на наступний день після вакцинації Pfizer / BioNTech від коронавірусу.

Про це повідомляє видання Kronen Zeitung.

Чоловік отримав другий компонент вакцини в середу, 24 березня. За даними видання, вночі того ж дня він відчув нездужання, а на наступний день помер, незважаючи на допомогу лікарів.

При цьому зв'язок його смерті із щепленням від коронавірусу поки не встановлено. Буде проведено розтин, зазначено в повідомленні.

Раніше стало відомо, що після щеплення від коронавірусу в Норвегії загинули більше сотні людей. 102 літніх людей померли після вакцинації, їх середній вік становить 87 років.

У Норвегії використовуються вакцини Pfizer / BioNTech.

Як повідомлялося, 23 березня в Одеській області в позаслужбовий час померла військовослужбовиця за контрактом. Військова отримала щеплення вакциною Covishield 21 березня. Судмедекспертиза встановила, що причиною смерті стала гостра серцево-судинна недостатність.

Нагадаємо, з 24 лютого в Україні проводиться вакцинація індійським препаратом Covishield. Станом на кінець березня в Україну доставили лише 500 тис доз індійської вакцини Covishield.

За словами очільника МОЗ Максима Степанова, побічні ефекти після щеплення від коронавірусу в Україні зафіксовані у менш як 0,5% випадків.