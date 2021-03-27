Розслідувати випадки смерті після вакцинації від Covid-19 має незалежна комісія – Голубовська

Дуже важливо встановити ,чи є зв'язок загибелі людей із щепленням, вважає інфекціоністка

Створити незалежну комісію, яка розслідуватиме випадків смерті після вакцинації від корона вірусу. До цього закликала заслужений лікар України, головний інфекціоніст країни Ольга Голубовська в програмі «Народ проти», передає УНН.

«Щодня, на жаль, в світі гине дуже багато людей. Коли мова йде про масові кампанії вакцинації, природно що цей процес, коли люди гинуть від якихось інших станів, він не припиняється. Дуже важливо, чи є зв'язок з вакцинацією, або його немає. Я вважаю, в даній ситуації, коли це сталося, потрібно створити комісію, але комісія повинна бути незалежною», – сказала Голубовська.

За словами інфекціоністки, в цю комісію слід включити незалежних осіб, в тому числі від Міністерства охорони здоров'я, щоб до її висновків була довіра.

«Такі випадки, звичайно, будуть, тому що люди гинуть щодня від різних станів», – додала вона.

Як відомо, 23 березня в селищі Чорноморське на Одещині зафіксовано смерть військової, якій напередодні ввели вакцину від коронавірусу.

24 березня в міській клінічній лікарні Чернівців зафіксовано смерть провізора аптеки військового госпіталю, який 15 березня отримав щеплення від COVID-19.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що двоє вакцинованих від коронавірусу українців померли не «внаслідок щеплення, а після нього».

Нагадаємо, 25 березня в Україну прибула перша партія вакцини від Covid-19 CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

Як повідомляв очільник МОЗ Максим Степанов, перша партія китайської вакцини Sinovac складає 200 тисяч доз.

Вакцина ще має пройти лабораторний контроль. Це займе близько 10 днів.

Читайте також: