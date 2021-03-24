Встановлена причина смерті української військової, яка нещодавно вакцинувалась

23 березня в Одеській області в позаслужбовий час померла військовослужбовиця за контрактом

У середу, 24 березня, одеські лікарі провели розтин тіла загиблої військової

Судмедекспертиза встановила причину смерті військовослужбовиці, яка померла в Одеській області незадовго після того, як її прищепили від коронавірусу. Причиною смерті стала гостра серцево-судинна недостатність, повідомили в пресслужбі Міністерстві охорони здоров’я.

У середу, 24 березня, одеські лікарі провели розтин тіла загиблої військової. Крім гострої серцево-судинної недостатності в неї виявили атеросклеротичний кардіосклероз.

«Результати розтину будуть розглянуті на засіданні регіональної групи оперативного реагування на несприятливі події після імунізації (НППІ) у рамках розслідування, як того вимагають протоколи Міністерства охорони здоров’я», – повідомили в міністерстві.

Нагадаємо, 23 березня в Одеській області в позаслужбовий час померла військовослужбовиця за контрактом. Військова отримала щеплення вакциною Covishield 21 березня. Вона входила в число пріоритетних груп вакцинації, бо найближчим часом повинна була відправитися в зону Операції Об'єднаних сил.

Міністерство охорони здоров'я закликало громадськість та засоби масової інформації не робити передчасних висновків.

За добу 23 березня 15 097 людей отримали щеплення проти коронавірусу. Усього, з початку вакцинації першу дозу препарату отримали 137 026 осіб.

Днями очільник МОЗ Максим Степанов назвав винних у зривах поставок ковід-вакцин в Україну. Він заявив, що проблеми з поставками є в усіх країнах світу, бо виробники не справляються з обсягами. Також очільник МОЗ анонсував додаткові дві тисячі пунктів щеплень в Україні. Він заявив, що в країні розпочався другий етап вакцинації і сімейні лікарі цього тижня почнуть щеплюватись від Covid-19.

В Україні вакцинація йде вкрай низькими темпами. У МОЗ заявили, що для колективного імунітету в Україні треба вакцинувати майже 30 млн людей.