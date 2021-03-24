  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус
    Новини

    Встановлена причина смерті української військової, яка нещодавно вакцинувалась

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    23 березня в Одеській області в позаслужбовий час померла військовослужбовиця за контрактом - Встановлена причина смерті української військової, яка нещодавно вакцинувалась
    23 березня в Одеській області в позаслужбовий час померла військовослужбовиця за контрактом
    Фото з відкритих джерел

    У середу, 24 березня, одеські лікарі провели розтин тіла загиблої військової

    Судмедекспертиза встановила причину смерті військовослужбовиці, яка померла в Одеській області незадовго після того, як її прищепили від коронавірусу. Причиною смерті стала гостра серцево-судинна недостатність, повідомили в пресслужбі Міністерстві охорони здоров’я.

    У середу, 24 березня, одеські лікарі провели розтин тіла загиблої військової. Крім гострої серцево-судинної недостатності в неї виявили атеросклеротичний кардіосклероз.

    «Результати розтину будуть розглянуті на засіданні регіональної групи оперативного реагування на несприятливі події після імунізації (НППІ) у рамках розслідування, як того вимагають протоколи Міністерства охорони здоров’я», – повідомили в міністерстві.

    Нагадаємо, 23 березня в Одеській області в позаслужбовий час померла військовослужбовиця за контрактом. Військова отримала щеплення вакциною Covishield 21 березня. Вона входила в число пріоритетних груп вакцинації, бо найближчим часом повинна була відправитися в зону Операції Об'єднаних сил.

    Міністерство охорони здоров'я закликало громадськість та засоби масової інформації не робити передчасних висновків.

    За добу 23 березня 15 097 людей отримали щеплення проти коронавірусу. Усього, з початку вакцинації першу дозу препарату отримали 137 026 осіб.

    Днями очільник МОЗ Максим Степанов назвав винних у зривах поставок ковід-вакцин в Україну. Він заявив, що проблеми з поставками є в усіх країнах світу, бо виробники не справляються з обсягами. Також очільник МОЗ анонсував додаткові дві тисячі пунктів щеплень в Україні. Він заявив, що в країні розпочався другий етап вакцинації і сімейні лікарі цього тижня почнуть щеплюватись від Covid-19.

    В Україні вакцинація йде вкрай низькими темпами. У МОЗ заявили, що для колективного імунітету в Україні треба вакцинувати майже 30 млн людей.

    Читайте також:
    Теги: Одеса смерть військові розслідування щеплення вакцинація коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies